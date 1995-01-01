Семин: «Кокорин с Мамаевым молодцы, крепкие ребята. Они вернутся»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о продлении ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Задержанные в октябре по статьям «Хулиганство» и «Побои» футболисты останутся в СИЗО «Бутырка» как минимум до 25-го сентября.

– Кокорин сможет после этой истории вернуться на профессиональный уровень?

– Они [с Мамаевым] молодцы, они вообще крепкие ребята. Я думаю, что они выдержат это давление.

Все, что сейчас происходит, это, на мой взгляд, чересчур. Конечно, они должны были быть наказанными, но не в ущерб своей профессии.

Каждый день сейчас – это ущерб профессии, им все сложнее и сложнее вернуться на футбольное поле, но они вернутся.

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