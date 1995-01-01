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    Семин: «Кокорин с Мамаевым молодцы, крепкие ребята. Они вернутся»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о продлении ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Задержанные в октябре по статьям «Хулиганство» и «Побои» футболисты останутся в СИЗО «Бутырка» как минимум до 25-го сентября.

    – Кокорин сможет после этой истории вернуться на профессиональный уровень?

    – Они [с Мамаевым] молодцы, они вообще крепкие ребята. Я думаю, что они выдержат это давление.

    Все, что сейчас происходит, это, на мой взгляд, чересчур. Конечно, они должны были быть наказанными, но не в ущерб своей профессии.
    Каждый день сейчас – это ущерб профессии, им все сложнее и сложнее вернуться на футбольное поле, но они вернутся.

    Изображение принадлежит изданию «Чемпионат».

    • По делу также проходят младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля, позже – до 8 апреля и до 25-го сентября.
    • По словам адвоката Кокорина, после процедуры электрофореза в СИЗО у футболиста онемела нога.
    • 18 марта адвокат сказал, что следователь не дал разрешения на визит врачей «Зенита».

    Источник: YouTube-канал COMMANDOS

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1859

      mutabor0992 30 минут назад

      Куда там они вернутся???Разве после суда им не будет запрет на выезд за рубеж?Да и кто захочет связываться с такими чертями?

      0
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      Рейтинг: +66219

      Рубик Докоян 1 час назад

      Палыч, когда наказывают, то соразмерно с содеянным и профессия совершивших уголовно наказуемое деяние здесь роли не играет. Кто хочет вернуться, он вернётся и в тех условиях может держать себя в форме, а не набирать вес. Наука будет для них и им подобным. Не ищите справедливости там, где её нет априори. Рассчитывай на себя, а не на свои деньги, связи и публичность. Стрельцов вернулся спустя 6 лет, погрузневшим, полысевшим, но стал дважды лучшим футболистом страны и играл за сборную СССР. А как играл кто видел, тот знает...

      4
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      Рейтинг: +153

      Киркинитидец > Рубик Докоян 53 минуты назад

      я Стрельца лично помню! финал торпедо-пахтакор 1-0 69год пас пяточкойблюм блюмчики глокая куздра ...

      1
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      Рейтинг: +66219

      Рубик Докоян > Киркинитидец 39 минут назад

      Я его помню по другим играм, но пас пяточкой это его фирма была.

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      Рейтинг: +4757

      mihail200606 1 час назад

      Наказан не в ущерб профессии.. Это как.. Украл руководитель театра, допустим, 7млн.. Что теперь с ним делать?запереть лет на 5в театре, но разрешить спектакли ставить? Или из тюрьмы возить на репетиции?
      Обычного человека из РФ за удар стулом этого Пака уже засадили бы лет на хрен знает сколько и про профессию не спросили..

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      Рейтинг: -4626

      пьяныйхоровод > mihail200606 1 час назад

      А ежели Пак кого стулом отоварил бы ?Даже если ТТП - максимум домашний арест .

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      Рейтинг: +4757

      mihail200606 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Оправдали бы))

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      Рейтинг: +153

      Киркинитидец 1 час назад

      юра иди на пенсию... у меня глаз острый!!!

      -1
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      Рейтинг: +6267

      alex1951 1 час назад

      Семин в роли пахана.
      Возьми их к себе ,сделай из них настоящих железнодорожников!

      1
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      Рейтинг: +2514

      Путник 13 > alex1951 1 час назад

      Таких футболистов любой клуб России возьмёт..если у этого клуба в руководстве мозги есть..

      0
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      Рейтинг: +1487

      Черкизовский Кот > alex1951 1 час назад

      Кокорин и так воспитанник Локомотива.

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