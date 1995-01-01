Семин: «Кокорин с Мамаевым молодцы, крепкие ребята. Они вернутся»

Куда там они вернутся???Разве после суда им не будет запрет на выезд за рубеж?Да и кто захочет связываться с такими чертями?
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о продлении ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Задержанные в октябре по статьям «Хулиганство» и «Побои» футболисты останутся в СИЗО «Бутырка» как минимум до 25-го сентября.
– Кокорин сможет после этой истории вернуться на профессиональный уровень?
– Они [с Мамаевым] молодцы, они вообще крепкие ребята. Я думаю, что они выдержат это давление.
Все, что сейчас происходит, это, на мой взгляд, чересчур. Конечно, они должны были быть наказанными, но не в ущерб своей профессии.
Каждый день сейчас – это ущерб профессии, им все сложнее и сложнее вернуться на футбольное поле, но они вернутся.
Изображение принадлежит изданию «Чемпионат».
- По делу также проходят младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля, позже – до 8 апреля и до 25-го сентября.
- По словам адвоката Кокорина, после процедуры электрофореза в СИЗО у футболиста онемела нога.
- 18 марта адвокат сказал, что следователь не дал разрешения на визит врачей «Зенита».