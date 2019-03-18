Адвокат: «Врач «Зенита» готов посетить Кокорина, но разрешения следователя на это так и нет»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что следователь до сих пор не выдал разрешение на посещение футболиста клубным врачом.

Ранее форвард пожаловался на то, что у него болит колено. Адвокат, в свою очередь, заявлял, что после проведенного в СИЗО электрофореза у Кокорина появились ожоги.

«Апелляционного постановления Мосгорсуда, необходимого для направления жалобы в ЕСПЧ [Европейский суд по правам человека], пока еще не получили. Звонили сегодня в суд, они сказали, что еще ничего не пришло.

Что касается врача, он готов, но разрешения следователя на посещение так и нет», – сказал Ромашов.