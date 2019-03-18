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    Адвокат: «Врач «Зенита» готов посетить Кокорина, но разрешения следователя на это так и нет»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что следователь до сих пор не выдал разрешение на посещение футболиста клубным врачом.

    Ранее форвард пожаловался на то, что у него болит колено. Адвокат, в свою очередь, заявлял, что после проведенного в СИЗО электрофореза у Кокорина появились ожоги.

    «Апелляционного постановления Мосгорсуда, необходимого для направления жалобы в ЕСПЧ [Европейский суд по правам человека], пока еще не получили. Звонили сегодня в суд, они сказали, что еще ничего не пришло.

    Что касается врача, он готов, но разрешения следователя на посещение так и нет», – сказал Ромашов.

    • В октябре Кокорин был арестован на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
    • Суд уже дважды продлевал срок ареста. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +530

      ДВС 24 минуты назад

      Сгноят до суда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2872

      порт 1 час назад

      Адвокатишка, сначала напиши просьбу в СИЗО, о разрешении прохода врача к пациенту, а потом уже жди разрешения.

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