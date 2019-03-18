Адвокат: «Врач «Зенита» готов посетить Кокорина, но разрешения следователя на это так и нет»

Сгноят до суда.
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что следователь до сих пор не выдал разрешение на посещение футболиста клубным врачом.
Ранее форвард пожаловался на то, что у него болит колено. Адвокат, в свою очередь, заявлял, что после проведенного в СИЗО электрофореза у Кокорина появились ожоги.
«Апелляционного постановления Мосгорсуда, необходимого для направления жалобы в ЕСПЧ [Европейский суд по правам человека], пока еще не получили. Звонили сегодня в суд, они сказали, что еще ничего не пришло.
Что касается врача, он готов, но разрешения следователя на посещение так и нет», – сказал Ромашов.
- В октябре Кокорин был арестован на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
- Суд уже дважды продлевал срок ареста. В последний раз – до 8 апреля.