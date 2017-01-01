Гинер: «Влашичем интересуется «Бешикташ»? Тогда нам не стоит дальше разговаривать на эту тему»

Президент ЦСКА Евгений Гинер не стал обсуждать возможный интерес «Бешикташа» к полузащитнику москвичей Николе Влашичу.

Права на хорвата принадлежат «Эвертону», за армейцев он выступает в аренде до конца сезона.

Ранее появилась информация, что клуб из Стамбула предложил ливерпульцам 17 миллионов евро за 21-летнего футболиста.

– Есть информация, что «Бешикташ» готов купить Влашича за 17 миллионов евро. А ЦСКА?

– Раз «Бешикташ» интересуется, нам не стоит дальше разговаривать на эту тему.

– Есть ли ясность по поводу выкупа Бекао?

– Конечно, у нас все прописано – аренда с правом выкупа. Надеюсь, в ближайшие месяцы закончим эту сделку.