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    Гинер: «Влашичем интересуется «Бешикташ»? Тогда нам не стоит дальше разговаривать на эту тему»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер не стал обсуждать возможный интерес «Бешикташа» к полузащитнику москвичей Николе Влашичу.

    Права на хорвата принадлежат «Эвертону», за армейцев он выступает в аренде до конца сезона.

    Ранее появилась информация, что клуб из Стамбула предложил ливерпульцам 17 миллионов евро за 21-летнего футболиста.

    – Есть информация, что «Бешикташ» готов купить Влашича за 17 миллионов евро. А ЦСКА?

    – Раз «Бешикташ» интересуется, нам не стоит дальше разговаривать на эту тему.

    – Есть ли ясность по поводу выкупа Бекао?

    – Конечно, у нас все прописано – аренда с правом выкупа. Надеюсь, в ближайшие месяцы закончим эту сделку.

    • В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 24 игры, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2637

      Агасфер 43 минуты назад

      Глупейший вопрос:Гинер и 17 млн.евреек.Вот если бы рублей-то к нему точно!

      0
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      Рейтинг: +459

      Genz 49 минут назад

      Откуда деньги у Бешикташа? Нищеброды..Они понты гонят. Все деньги турки вложили в товар - в кожу и джинсы для челноков из России.

      0
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      Рейтинг: +2780

      александр п 2 часа назад

      Грешным делом подумал,что Гинер лоханулся.

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      Рейтинг: +3892

      84aivengo 2 часа назад

      бешикташ как минимум не ровня цска...

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      Рейтинг: +4795

      KLIM777 > 84aivengo 2 часа назад

      в плане покупок не родня)

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