Гинер: «Влашичем интересуется «Бешикташ»? Тогда нам не стоит дальше разговаривать на эту тему»

Глупейший вопрос:Гинер и 17 млн.евреек.Вот если бы рублей-то к нему точно!
Президент ЦСКА Евгений Гинер не стал обсуждать возможный интерес «Бешикташа» к полузащитнику москвичей Николе Влашичу.
Права на хорвата принадлежат «Эвертону», за армейцев он выступает в аренде до конца сезона.
Ранее появилась информация, что клуб из Стамбула предложил ливерпульцам 17 миллионов евро за 21-летнего футболиста.
– Есть информация, что «Бешикташ» готов купить Влашича за 17 миллионов евро. А ЦСКА?
– Раз «Бешикташ» интересуется, нам не стоит дальше разговаривать на эту тему.
– Есть ли ясность по поводу выкупа Бекао?
– Конечно, у нас все прописано – аренда с правом выкупа. Надеюсь, в ближайшие месяцы закончим эту сделку.
- В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 24 игры, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.