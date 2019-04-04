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    Marca: Роналду сыграет с «Аяксом»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с опережением графика восстановился после травмы бедра, сообщает Marca.

    По информации источника, 34-летний португалец уже готов вернуться на поле, но тренерский штаб туринской команды, скорее всего, побережет его, чтобы в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса» у футболиста не случился рецидив повреждения.

    Таким образом, участие Роналду в субботней игре 31-го тура Серии А с «Миланом» маловероятно.

    Матч «Аякс» – «Ювентус» состоится 10 апреля в Амстердаме.

    Источник: Marca

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    04.04.2019 11:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +67330

      portero 9 апреля 2019, 07:48

      Немного осталось подождать, Аякс хорош в атаке, вот и посмотрим как Юве с везунчиком Рональду сыграет

      8
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 апреля 2019, 10:08

      Из Испании виднее ? Или он там восстанавливался ?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +164

      SK9 4 апреля 2019, 20:02

      Отличные новости, да, лучше с Миланом поберечься, ну или выйти на последних 15 минут, а с Аяксом уже жечь по полной

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 апреля 2019, 16:49

      Как и ожидалось, что для такой травмы 10-14 дней вполне достаточно для восстановления. В матче с Аяксом он нужен прежде всего.

      9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 апреля 2019, 15:07

      В Серии А все ясно. В матче с Аяксом он пригодится больше.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 4 апреля 2019, 13:29

      Хорошая новость, и не только для Ювентуса.

      5
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 4 апреля 2019, 12:54

      С возвращением )

      7
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      Рейтинг: +367

      gigs84 4 апреля 2019, 12:05

      Я уж подумал, что он один против Аякса сыграет в каком-то особенном матче)

      2
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