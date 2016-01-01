Зинченко выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко травмировался во время матча 33-го тура АПЛ против «Кардиффа» (2:0).

22-летний украинец покинул поле уже на 18-й минуте. Его заменил Кайл Уокер.

Точный диагноз футболиста пока неизвестен. У него могут быть проблемы с задней поверхностью бедра или с подколенным сухожилием. Сроки его восстановления определятся по итогам углубленного медобследования.

«Это выглядит не очень хорошо. Сомневаюсь, что он сможет принять участие в следующей игре. Зинченко важен для нас. Он знает, как мы хотим играть. Данило много боролся на левом фланге защиты, но это не его естественная позиция. Мы найдем решение», – сказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции после матча.

В текущем сезоне Зинченко сыграл 23 матча в составе «Манчестер Сити», забил один гол и сделал пять результативных передач.