«Тоттенхэм» проводит первый официальный матч на новом стадионе 

«Тоттенхэм» принимает «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура АПЛ (0:0, первый тайм). Это первая официальная игра «Тоттенхэма» на новом стадионе.

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 апреля 2019 г.

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 апреля 2019 г.

Арена вмещает 62 062 зрителя. Об этом написано на сайте клуба. Первый матч на новом стадионе должен был пройти в сентябре, но открытие арены отложили.

В конца марта «Тоттенхэм» провел две тестовые игры на новой арене. В первой играла молодежная команда (U-18), во второй команда легенд клуба.

Главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино назвал стадион «лучшим в мире».