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    «Тоттенхэм» проводит первый официальный матч на новом стадионе 

    «Тоттенхэм» принимает «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура АПЛ (0:0, первый тайм). Это первая официальная игра «Тоттенхэма» на новом стадионе.

    Арена вмещает 62 062 зрителя. Об этом написано на сайте клуба. Первый матч на новом стадионе должен был пройти в сентябре, но открытие арены отложили.

    В конца марта «Тоттенхэм» провел две тестовые игры на новой арене. В первой играла молодежная команда (U-18), во второй команда легенд клуба.

    Главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино назвал стадион «лучшим в мире».

    • Арену начали строить в 2016 году.
    • С 1899 года по май 2017 лондонский клуб выступал на «Уайт Харт Лейн», после чего стадион снесли для постройки нового.

    Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3857

      _Marqella_ 45 минут назад

      Наверное Покеттино не знает, что лучшим стадионом года назвали "Открытие Арену"....

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