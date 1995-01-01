«Тоттенхэм» проводит первый официальный матч на новом стадионе 

Наверное Покеттино не знает, что лучшим стадионом года назвали "Открытие Арену"....
«Тоттенхэм» принимает «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура АПЛ (0:0, первый тайм). Это первая официальная игра «Тоттенхэма» на новом стадионе.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 апреля 2019 г.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 апреля 2019 г.
Арена вмещает 62 062 зрителя. Об этом написано на сайте клуба. Первый матч на новом стадионе должен был пройти в сентябре, но открытие арены отложили.
В конца марта «Тоттенхэм» провел две тестовые игры на новой арене. В первой играла молодежная команда (U-18), во второй команда легенд клуба.
Главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино назвал стадион «лучшим в мире».
- Арену начали строить в 2016 году.
- С 1899 года по май 2017 лондонский клуб выступал на «Уайт Харт Лейн», после чего стадион снесли для постройки нового.