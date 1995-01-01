Покеттино: «Несомненно, «Тоттенхэм» финиширует в топ-четыре. Лучший стадион мира должен принимать ЛЧ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил мнение, что его команда не останется без Лиги чемпионов на следующий сезон. Лондонцы продолжают борьбу за евротрофей и в этом году.
«Лучший стадион мира должен принимать Лигу чемпионов. Мы будем бороться за нее. Не сомневаюсь, что там в итоге окажемся», – считает аргентинец, чьи слова приводит ВВС.
- В 1/4 финала текущего розыгрыша ЛЧ «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Сити».
- В АПЛ лондонцы идут четвертыми, но лишь благодаря дополнительным показателям.
- Ближайший соперник «Тоттенхэма» – «Кристал Пэлас».