Покеттино: «Несомненно, «Тоттенхэм» финиширует в топ-четыре. Лучший стадион мира должен принимать ЛЧ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил мнение, что его команда не останется без Лиги чемпионов на следующий сезон. Лондонцы продолжают борьбу за евротрофей и в этом году.

«Лучший стадион мира должен принимать Лигу чемпионов. Мы будем бороться за нее. Не сомневаюсь, что там в итоге окажемся», – считает аргентинец, чьи слова приводит ВВС.