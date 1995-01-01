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    Покеттино: «Несомненно, «Тоттенхэм» финиширует в топ-четыре. Лучший стадион мира должен принимать ЛЧ»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил мнение, что его команда не останется без Лиги чемпионов на следующий сезон. Лондонцы продолжают борьбу за евротрофей и в этом году.

    «Лучший стадион мира должен принимать Лигу чемпионов. Мы будем бороться за нее. Не сомневаюсь, что там в итоге окажемся», – считает аргентинец, чьи слова приводит ВВС.

    • В 1/4 финала текущего розыгрыша ЛЧ «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Сити».
    • В АПЛ лондонцы идут четвертыми, но лишь благодаря дополнительным показателям.
    • Ближайший соперник «Тоттенхэма» – «Кристал Пэлас».

    Источник: ВВС

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