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    Кубок России. «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью

    «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:2.

    Ответная встреча пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.

    Кубок России. 1/2 финала. Первый матч

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 Еременко, 50; 1:1 – Антон Миранчук, 68; 1:2 – Попов (с пенальти), 83; 2:2 – Эдер, 85.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Антон Миранчук, Баринов, Денисов, Алексей Миранчук, Фернандеш (Квартацхелия, 58), Смолов (Эдер, 74).

    «Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Мевля (Сигурдарсон, 73), Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 68), Гацкан, Еременко (Норманн, 86), Логашов, Ионов, Попов.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +996

      Рубинище 1 минуту назад

      Ростову кубок нужнее.. шансы хорошие..Валера чёнить тактически придумает..

      1
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      Рейтинг: +590

      kazak161 1 минуту назад

      Два мяча на выезде очень не плохо,жаль Иван срезал мяч в свои ворота,но и радоваться рано,Локомотив кубковая команда, но и в Ростове-на-Дону будет 45000 болельщиков и поддержка будет как на Маракане!

      2
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      Рейтинг: -29786

      ZSB 3 минуты назад

      Ростовчанам победы в ответном матче!!!

      3
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      Рейтинг: +230

      RyslanZ 4 минуты назад

      Сегодня главными героями в команде Ростов были как раз те,кого отверг Кононов...Ерёменко забил гол и заработал пенальти,Попов его реализовал...

      1
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      Рейтинг: +18458

      portero 11 минут назад

      для Ростова результат неплохой.
      Удачи в ответке!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +557

      geroin161 14 минут назад

      Блин, Ростов не удержал(((((
      Но приемущество хоть и небольшое, но за нами

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2526

      Yurok161 14 минут назад

      Игра понравилась.Теперь как и с быками,по тому же сценарию.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5268

      a-rakhmatov 18 минут назад

      Хорошая игра!...Ростов близок к финалу кубка...))

      6
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