Кубок России. «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью

Ростову кубок нужнее.. шансы хорошие..Валера чёнить тактически придумает..
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:2.
Ответная встреча пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.
Кубок России. 1/2 финала. Первый матч
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 Еременко, 50; 1:1 – Антон Миранчук, 68; 1:2 – Попов (с пенальти), 83; 2:2 – Эдер, 85.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Антон Миранчук, Баринов, Денисов, Алексей Миранчук, Фернандеш (Квартацхелия, 58), Смолов (Эдер, 74).
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Мевля (Сигурдарсон, 73), Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 68), Гацкан, Еременко (Норманн, 86), Логашов, Ионов, Попов.