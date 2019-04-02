Роша перешел из «Спартака» в «Крузейро» на правах аренды

Великолепная новость
Бразильский нападающий Педро Роша перешел из московского «Спартака» в «Крузейро».
Арендное соглашение рассчитано до конца 2019 года.
«Я рад возможности вернуться в Бразилию и защищать цвета большого бразильского клуба.
Надеюсь, что оправдаю доверие «Крузейро» и фанатов», – сказал Роша в первом клубном интервью.
- Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
- За московский клуб он провел 19 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.
Mais um guerreiro para as batalhas! #Cruzeiro acerta a contratação do atacante Pedro Rocha. https://t.co/XjAKdf3kYh#PedroRochaÉCruzeiro pic.twitter.com/npWn3m7dsw— Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 2 апреля 2019 г.