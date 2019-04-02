Роша перешел из «Спартака» в «Крузейро» на правах аренды

Бразильский нападающий Педро Роша перешел из московского «Спартака» в «Крузейро».

Арендное соглашение рассчитано до конца 2019 года.

«Я рад возможности вернуться в Бразилию и защищать цвета большого бразильского клуба.

Надеюсь, что оправдаю доверие «Крузейро» и фанатов», – сказал Роша в первом клубном интервью.