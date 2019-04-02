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    Роша перешел из «Спартака» в «Крузейро» на правах аренды

    Бразильский нападающий Педро Роша перешел из московского «Спартака» в «Крузейро».

    Арендное соглашение рассчитано до конца 2019 года.

    «Я рад возможности вернуться в Бразилию и защищать цвета большого бразильского клуба.

    Надеюсь, что оправдаю доверие «Крузейро» и фанатов», – сказал Роша в первом клубном интервью.

    • Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • За московский клуб он провел 19 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии9
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      Рейтинг: +887

      Axe111 32 минуты назад

      Великолепная новость

      0
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      Рейтинг: +143

      Маракушев 1 час назад

      Легенда кули)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18867

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Теперь ни Промеса, ни Роши. А если Ханни травмируется, кто будет играть, Комбаров ?

      2
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      Рейтинг: +5279

      derrik2000 > gol_kak_sokol 41 минуту назад

      К сожалению, Роша вообще никакой, как я не надеялся.
      Оказывается, ВМЕСТО Луана наши взяли игрока по принципу" хоть кого купим, а то папка заругает".
      А Ханни - да. Без него атака не атака, а так...
      Одно плохо: Крузейро им попользуется, а по окончании аренды, как бы он не играл за них, вернёт: дескать, денег нет на него, чтобы контракт выкупить Или продавайте задёшево, тогда рассмотрим. Может быть.

      0
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      Рейтинг: +2613

      Агасфер 1 час назад

      Блестящие трансферы Федуна
      всегда смешны,а больше-нихрена.

      1
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      Рейтинг: +1404

      Евгений Агеев 1 час назад

      Если заиграет...вернем!

      0
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      Рейтинг: +4755

      KLIM777 > Евгений Агеев 1 час назад

      логика тракториста Толика. Он до этого играл нормально, Россия не для него. Зачем продолжать на что-то надеется?

      2
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      Рейтинг: +13838

      VVM1964 1 час назад

      Ну хоть так - может приживется и останется )))

      0
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      Рейтинг: +528

      Alex Flash 1 час назад

      Мы будем рады узнать, что ты вспомнил,как играют настоящие бразильцы

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