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    Вальверде: «Сумасшедший матч. «Вильярреал» мог победить, но мы сравняли счет. Это Ла Лига»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог ничьей с «Вильярреалом» (4:4, 30-й тур Примеры). До 90-й минуты каталонцы проигрывали 2:4.

    «Сумасшедший матч. Были периоды, когда мы могли легко обеспечить себе победу, были эпизоды, когда это же мог сделать «Вильярреал». В итоге мы сравнялись счет. Это Ла Лига.

    В случае Месси штрафной был назначен очень близко к воротам. В прошлый раз он пробил ровно над стенкой, а сейчас забил от штанги. Он мастер.

    Нам было важно не проиграть перед матчем с «Атлетико». Мы хотели победить и могли этого добиться, но за три минуты до конца ситуация была очень плохой», – цитирует испанца As.

    • Месси забил со штрафного на 90-й минуте. Форвард сравнялся с Криштиану Роналду по голам в топ-5 лиг Европы и обогнал его по мячам со стандартов в Примере.
    • На 3 добавленной минуте решающий счет установил Луис Суарес. Он стал самым результативным уругвайцем в истории чемпионата.
    • Матч «Барселона» – «Атлетико» (31-й тур) состоится 6 апреля. 10 числа сине-гранатовые сыграют на выезде с «МЮ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Источник: As

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