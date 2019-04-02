Вальверде: «Сумасшедший матч. «Вильярреал» мог победить, но мы сравняли счет. Это Ла Лига»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог ничьей с «Вильярреалом» (4:4, 30-й тур Примеры). До 90-й минуты каталонцы проигрывали 2:4.

«Сумасшедший матч. Были периоды, когда мы могли легко обеспечить себе победу, были эпизоды, когда это же мог сделать «Вильярреал». В итоге мы сравнялись счет. Это Ла Лига.

В случае Месси штрафной был назначен очень близко к воротам. В прошлый раз он пробил ровно над стенкой, а сейчас забил от штанги. Он мастер.

Нам было важно не проиграть перед матчем с «Атлетико». Мы хотели победить и могли этого добиться, но за три минуты до конца ситуация была очень плохой», – цитирует испанца As.