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    Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы

    «Барселона» сыграла вничью 4:4 с «Вильярреалом» в 30-м туре чемпионата Испании.

    Нападающий каталонцев Лионель Месси на 90-й минуте забил ударом со штрафного, сделав счет 4:3.

    Теперь у аргентинца 81 мяч со стандартных положений в Примере (29 штрафных + 52 пенальти). Это на один больше, чем у экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду (19+61).

    Пятикратные обладатели «Золотого мяча» сравнялись по количеству мячей в топ-5 лигах Европы. У обоих теперь по 414.

    • В июле 2018 года Роналду перешел в «Ювентус» за 117 миллионов евро после 9 лет в «Реале».
    • В текущем клубном сезоне португалец забил 24 гола и отдал 12 ассистов в 36 играх.
    • У Месси 41 мяч и 21 голевая передача в 38 матчах всех турниров сезона на клубном уровне.

    Источник: Твиттер @MisterChip

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