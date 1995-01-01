Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы

«Барселона» сыграла вничью 4:4 с «Вильярреалом» в 30-м туре чемпионата Испании.
Нападающий каталонцев Лионель Месси на 90-й минуте забил ударом со штрафного, сделав счет 4:3.
Теперь у аргентинца 81 мяч со стандартных положений в Примере (29 штрафных + 52 пенальти). Это на один больше, чем у экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду (19+61).
Пятикратные обладатели «Золотого мяча» сравнялись по количеству мячей в топ-5 лигах Европы. У обоих теперь по 414.
- В июле 2018 года Роналду перешел в «Ювентус» за 117 миллионов евро после 9 лет в «Реале».
- В текущем клубном сезоне португалец забил 24 гола и отдал 12 ассистов в 36 играх.
- У Месси 41 мяч и 21 голевая передача в 38 матчах всех турниров сезона на клубном уровне.