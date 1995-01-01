Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы

«Барселона» сыграла вничью 4:4 с «Вильярреалом» в 30-м туре чемпионата Испании.

Нападающий каталонцев Лионель Месси на 90-й минуте забил ударом со штрафного, сделав счет 4:3.

Теперь у аргентинца 81 мяч со стандартных положений в Примере (29 штрафных + 52 пенальти). Это на один больше, чем у экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду (19+61).

Пятикратные обладатели «Золотого мяча» сравнялись по количеству мячей в топ-5 лигах Европы. У обоих теперь по 414.