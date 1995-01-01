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    В топ-десять зарплат Лиги 1 попал только один игрок не из «ПСЖ». Больше всех получает Неймар

    Журнал France Football опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции. В десятке оказались девять футболистов «ПСЖ». Лист выглядит следующим образом.

    1. Неймар («ПСЖ») — € 48,9 млн в год.

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ) — € 19,3 млн.

    3. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — € 18,4 млн.

    4. Тиаго Силва («ПСЖ») — € 15,2 млн.

    5. Анхель Ди Мария («ПСЖ») — € 13,3 млн.

    6. Дани Алвес («ПСЖ») — € 13 млн.

    7. Марко Верратти («ПСЖ») — € 12 млн.

    8. Маркиньос («ПСЖ») — € 10,7 млн.

    9. Радамель Фалькао («Монако») — € 9,5 млн.

    10. Джанлуиджи Буффон («ПСЖ») — € 9 млн.

    Источник: France Football

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Реал уе не тот. 13 минут назад

      Да уж, у нас таки Зп в Рублях и темь боле не млн а тыс,
      Например
      48,9 тыс
      19.3 тыс и даже 9 тыс считается нормально зарплатой в мес))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +877

      Dimka_Foxy 32 минуты назад

      Бьются за клуб, сразу видно

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