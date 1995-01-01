В топ-десять зарплат Лиги 1 попал только один игрок не из «ПСЖ». Больше всех получает Неймар

Да уж, у нас таки Зп в Рублях и темь боле не млн а тыс,
Например
48,9 тыс
19.3 тыс и даже 9 тыс считается нормально зарплатой в мес))
Журнал France Football опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции. В десятке оказались девять футболистов «ПСЖ». Лист выглядит следующим образом.
1. Неймар («ПСЖ») — € 48,9 млн в год.
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ) — € 19,3 млн.
3. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — € 18,4 млн.
4. Тиаго Силва («ПСЖ») — € 15,2 млн.
5. Анхель Ди Мария («ПСЖ») — € 13,3 млн.
6. Дани Алвес («ПСЖ») — € 13 млн.
7. Марко Верратти («ПСЖ») — € 12 млн.
8. Маркиньос («ПСЖ») — € 10,7 млн.
9. Радамель Фалькао («Монако») — € 9,5 млн.
10. Джанлуиджи Буффон («ПСЖ») — € 9 млн.