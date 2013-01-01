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    Моуринью: «Хочу выиграть третью ЛЧ с другой командой и стать чемпионом в пятой стране»

    Бывший главный тренер «Порту», «Интера», «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что хотел бы в третий раз победить в Лиге чемпионов и выиграть лигу в пятой стране.

    «Я хотел бы попытаться в третий раз победить в Лиге чемпионов с третьим клубом и выиграть пятую лигу в пятой стране. Но я не всегда имею то, что хочу, и мои амбиции при этом не исчерпываются небольшим капризом.

    Германия? Это страна, в которой я никогда не тренировал. Почему нет? Посмотрим», – сказал Моуринью.

    • Португалец выигрывал ЛЧ с «Порту» и «Интером».
    • Специалист побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Италии и Испании.
    • Ранее сообщалось, что Моуринью интересуется «Бавария».

    Источник: Record

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +525

      Alex Flash 34 минуты назад

      Увы,этому похоже не суждено сбыться

      0
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      Рейтинг: +7438

      DeStar 1 час назад

      Намекает на псж ребята)) прямо твердо))

      0
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      Рейтинг: +5932

      Cules2013 1 час назад

      Значит, либо Бавария, либо ПСЖ.

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      Рейтинг: +153

      jengais > Cules2013 1 час назад

      Других вариантов нету))

      1
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      Рейтинг: +10

      Aleks1101 1 час назад

      Или так:
      Анжи? Это команда, которую я никогда не тренировал. Почему нет? Посмотрим», – сказал Моуринью.

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      Рейтинг: +10

      Aleks1101 1 час назад

      Может он хотел сказать так
      Россия? Это страна, в которой я никогда не тренировал. Почему нет? Посмотрим», – сказал Моуринью.

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      Рейтинг: +68

      Spinorr 1 час назад

      Если не смог с Челси, МЮ и Реалом,то какова вероятность, что сможет выиграть ЛЧ с менее титулованной командой?

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