Моуринью: «Хочу выиграть третью ЛЧ с другой командой и стать чемпионом в пятой стране»

Бывший главный тренер «Порту», «Интера», «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что хотел бы в третий раз победить в Лиге чемпионов и выиграть лигу в пятой стране.

«Я хотел бы попытаться в третий раз победить в Лиге чемпионов с третьим клубом и выиграть пятую лигу в пятой стране. Но я не всегда имею то, что хочу, и мои амбиции при этом не исчерпываются небольшим капризом.

Германия? Это страна, в которой я никогда не тренировал. Почему нет? Посмотрим», – сказал Моуринью.