Don Balon: «Интер» хочет получить Бензема в рамках сделки по Икарди. Зидан против ухода француза

«Интер» готов отпустить нападающего Мауро Икарди в «Реал».

По информации Don Balon, итальянский клуб хочет, чтобы мадридцы включили в сделку по аргентинцу форварда Карима Бензема.

Миланцы намерены продать Икарди после истории с продолжительным обсуждением его нового контракта, которое на данный момент ни к чему не привело.

При этом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет отпускать Бензема, учитывая игру француза в этом сезоне.