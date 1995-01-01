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    Don Balon: «Интер» хочет получить Бензема в рамках сделки по Икарди. Зидан против ухода француза

    «Интер» готов отпустить нападающего Мауро Икарди в «Реал».

    По информации Don Balon, итальянский клуб хочет, чтобы мадридцы включили в сделку по аргентинцу форварда Карима Бензема.

    Миланцы намерены продать Икарди после истории с продолжительным обсуждением его нового контракта, которое на данный момент ни к чему не привело.

    При этом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет отпускать Бензема, учитывая игру француза в этом сезоне.

    • В текущей кампании 26-летний Икарди провел за «Интер» 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.
    • На счету 31-летнего Бензема 23 мяча и 10 передач в 46-ти встречах за мадридскую команду.
    • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 90 миллионов евро, француза – в 40 миллионов.

    Источник: Don Balon

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