TEAMtalk: Зе Луиш может перейти в «Ньюкасл»

ньюкасл не устраивают 16 млн за рондона который часто забивает))) Они че думают зе луиша им отдадут за копейки ))
Нападающий «Спартака» Зе Луиш интересен «Ньюкасл Юнайтед», сообщает TEAMtalk со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, футболист рассматривается как запасной вариант в случае неудаче по выкупу у «Вест Бромвича» прав на Хосе Саломона Рондона, который выступает на правах сезонной аренды.
«ВБА» рассчитывает заработать на продаже экс-игрока «Зенита» как минимум 16 миллионов фунтов, но «Ньюкасл» не устраивают такие условия.
Сумму возможного трансфера кабо-вердианца английский клуб оценивает в 10 миллионов.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» в июле 2015 года из «Браги» за 6,5 миллионов евро.
- В составе клуба стал чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка-2017.
- В текущем сезоне забил 12 голов и отдал 4 ассиста в 28 играх всех турниров.
- Контракт истекает в июне 2021 года. Цена по Transfermarkt – 7 миллионов.
Английское СМИ с 82 тысячами подписчиков в твиттере. Главный профиль – эксклюзивная информация о готовящихся трансферах. В января источник сообщал об интересе к Зе Луишу со стороны «Лидса».