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    TEAMtalk: Зе Луиш может перейти в «Ньюкасл»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш интересен «Ньюкасл Юнайтед», сообщает TEAMtalk со ссылкой на собственный источник.

    По информации издания, футболист рассматривается как запасной вариант в случае неудаче по выкупу у «Вест Бромвича» прав на Хосе Саломона Рондона, который выступает на правах сезонной аренды.

    «ВБА» рассчитывает заработать на продаже экс-игрока «Зенита» как минимум 16 миллионов фунтов, но «Ньюкасл» не устраивают такие условия.

    Сумму возможного трансфера кабо-вердианца английский клуб оценивает в 10 миллионов.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» в июле 2015 года из «Браги» за 6,5 миллионов евро.
    • В составе клуба стал чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка-2017.
    • В текущем сезоне забил 12 голов и отдал 4 ассиста в 28 играх всех турниров.
    • Контракт истекает в июне 2021 года. Цена по Transfermarkt – 7 миллионов.

    Источник: TEAMtalk

    Английское СМИ с 82 тысячами подписчиков в твиттере. Главный профиль – эксклюзивная информация о готовящихся трансферах. В января источник сообщал об интересе к Зе Луишу со стороны «Лидса».

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    Сегодня, 00:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4729

      KLIM777 1 час назад

      ньюкасл не устраивают 16 млн за рондона который часто забивает))) Они че думают зе луиша им отдадут за копейки ))

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