TEAMtalk: Зе Луиш может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш интересен «Ньюкасл Юнайтед», сообщает TEAMtalk со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, футболист рассматривается как запасной вариант в случае неудаче по выкупу у «Вест Бромвича» прав на Хосе Саломона Рондона, который выступает на правах сезонной аренды.

«ВБА» рассчитывает заработать на продаже экс-игрока «Зенита» как минимум 16 миллионов фунтов, но «Ньюкасл» не устраивают такие условия.

Сумму возможного трансфера кабо-вердианца английский клуб оценивает в 10 миллионов.