Влашич – лучший игрок РПЛ в декабре

Супер... Очень актуально)))) Дятлы)))
РПЛ признала полузащитника ЦСКА Николу Влашича лучшим футболистом турнира по итогам декабря.
В последнем месяце прошлого года хорват провел в Премьер-лиге два полных матча с «Ростовом» (0:0) и «Енисеем» (2:1) и забил один гол.
Также 21-летний игрок армейцев признавался лучшим футболистом РПЛ в сентябре.
- Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды.
- В текущем сезоне хавбек провел за москвичей 18 встреч в чемпионате России, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи.