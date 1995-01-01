Влашич – лучший игрок РПЛ в декабре

РПЛ признала полузащитника ЦСКА Николу Влашича лучшим футболистом турнира по итогам декабря.

В последнем месяце прошлого года хорват провел в Премьер-лиге два полных матча с «Ростовом» (0:0) и «Енисеем» (2:1) и забил один гол.

Также 21-летний игрок армейцев признавался лучшим футболистом РПЛ в сентябре.