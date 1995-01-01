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    Влашич – лучший игрок РПЛ в декабре

    РПЛ признала полузащитника ЦСКА Николу Влашича лучшим футболистом турнира по итогам декабря.

    В последнем месяце прошлого года хорват провел в Премьер-лиге два полных матча с «Ростовом» (0:0) и «Енисеем» (2:1) и забил один гол.

    Также 21-летний игрок армейцев признавался лучшим футболистом РПЛ в сентябре.

    • Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды.
    • В текущем сезоне хавбек провел за москвичей 18 встреч в чемпионате России, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +333

      Дима Цэ 9 минут назад

      Супер... Очень актуально)))) Дятлы)))

      0
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      Рейтинг: +1366

      Ubuntu 46 минут назад

      Не прошло и года

      0
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