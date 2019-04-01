Пять клубов претендуют на Дугласа Косту, включая «Интер» и «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Дугласу Косте, сообщает Tuttosport.
Конкурентами лондонцев в борьбе за 28-летнего футболиста являются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Интер».
Туринский клуб хочет получить за бразильца 60 миллионов евро.
- Коста перешел в «Ювентус» из «Баварии» в 2017 году на правах годичной аренды, за которую бело-черные заплатили 6 миллионов евро.
- Летом 2018 года туринцы выкупили права на форварда за 40 миллионов.
- В этом сезоне Коста провел за «Ювентус» 24 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.