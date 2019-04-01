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    Пять клубов претендуют на Дугласа Косту, включая «Интер» и «Тоттенхэм»

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    Конкурентами лондонцев в борьбе за 28-летнего футболиста являются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Интер».

    Туринский клуб хочет получить за бразильца 60 миллионов евро.

    • Коста перешел в «Ювентус» из «Баварии» в 2017 году на правах годичной аренды, за которую бело-черные заплатили 6 миллионов евро.
    • Летом 2018 года туринцы выкупили права на форварда за 40 миллионов.
    • В этом сезоне Коста провел за «Ювентус» 24 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Tuttosport

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