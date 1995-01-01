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    Calciomercato: «Интер» и «Милан» интересуются хавбеком «Челси» Педро

    Полузащитник «Челси» Педро может продолжить карьеру в Италии.

    Как сообщает Calciomercato, в 31-летнем футболисте заинтересованы «Милан» и «Интер».

    Технический директор «Милана» Леонардо является большим поклонником вингера и готов предложить ему контракт на более длительный срок, чтобы убедить перебраться в Серию А этим летом.

    Соглашение испанца с лондонцами истекает в июле 2020 года. Согласно клубной политике, «Челси» не хочет предлагать игрокам старше 30-ти лет продление договора более чем на 12 месяцев.

    • Педро перешел в «Челси» из «Барселоны» в 2015 году за 27 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за синих 42 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 25 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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