Calciomercato: «Интер» и «Милан» интересуются хавбеком «Челси» Педро

Полузащитник «Челси» Педро может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, в 31-летнем футболисте заинтересованы «Милан» и «Интер».

Технический директор «Милана» Леонардо является большим поклонником вингера и готов предложить ему контракт на более длительный срок, чтобы убедить перебраться в Серию А этим летом.

Соглашение испанца с лондонцами истекает в июле 2020 года. Согласно клубной политике, «Челси» не хочет предлагать игрокам старше 30-ти лет продление договора более чем на 12 месяцев.