Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Гончаренко – о ничьей с «Уфой»: «Не встает тот, кто не падает»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2).

    – Тяжело принять такой результат. До счета 2:1 игра проходила под нашим полным контролем. Сложно сказать, что произошло в концовке. Наверное, мы сами себя наказали. Не встает тот, кто не падает. Нам надо быстрее пройти через те ошибки, которые мы совершаем, пока нам не хватает опыта.

    – При втором голе три футболиста соперника оказались на дальней штанге. Кажется, что там позиционно ошибся Дивеев. Не думаете, что слишком большое доверие ему оказали?

    – Они должны когда-то получать доверие, набить какое-то количество шишок. Это помогает быстрее учиться. Плюс у нас и вариантов особых не было в том, что касалось защиты в сегодняшней игре.

    – Абель Эрнандес был в заявке, но даже не разминался. Какова ситуация с ним?

    – Он только полторы тренировки провел в общей группе после восстановления от травмы. Те же Такума и Бийол тоже заслуживают того, чтобы приносить пользу команде.

    – Не считаете, что ошиблись с заменой Чалова на Бийола?

    – Бийол вышел в атаку. Думаю, что дело не в этом, а в том, что мы могли лучше сыграть в защите.

    – Вадим Евсеев сказал, что его удивил состав ЦСКА отсутствием Ахметова. А вас удивил состав «Уфы»?

    – Мы знали, что Безденежных хорошо сыграл с «Локомотивом». Что касается выбором между Пуцко и Никитиным, я особой разницы не вижу. По Ахметову: дело в комплексе причин, в медицинских показаниях и мелких повреждениях. Поэтому решили не ставить его.

    Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не победил

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13764

      VVM1964 21 секунду назад

      Если упал - ищи причину , просто так ничего не бывает )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru