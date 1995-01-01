Гончаренко – о ничьей с «Уфой»: «Не встает тот, кто не падает»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2).

– Тяжело принять такой результат. До счета 2:1 игра проходила под нашим полным контролем. Сложно сказать, что произошло в концовке. Наверное, мы сами себя наказали. Не встает тот, кто не падает. Нам надо быстрее пройти через те ошибки, которые мы совершаем, пока нам не хватает опыта.

– При втором голе три футболиста соперника оказались на дальней штанге. Кажется, что там позиционно ошибся Дивеев. Не думаете, что слишком большое доверие ему оказали?

– Они должны когда-то получать доверие, набить какое-то количество шишок. Это помогает быстрее учиться. Плюс у нас и вариантов особых не было в том, что касалось защиты в сегодняшней игре.

– Абель Эрнандес был в заявке, но даже не разминался. Какова ситуация с ним?

– Он только полторы тренировки провел в общей группе после восстановления от травмы. Те же Такума и Бийол тоже заслуживают того, чтобы приносить пользу команде.

– Не считаете, что ошиблись с заменой Чалова на Бийола?

– Бийол вышел в атаку. Думаю, что дело не в этом, а в том, что мы могли лучше сыграть в защите.

– Вадим Евсеев сказал, что его удивил состав ЦСКА отсутствием Ахметова. А вас удивил состав «Уфы»?

– Мы знали, что Безденежных хорошо сыграл с «Локомотивом». Что касается выбором между Пуцко и Никитиным, я особой разницы не вижу. По Ахметову: дело в комплексе причин, в медицинских показаниях и мелких повреждениях. Поэтому решили не ставить его.

Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не победил