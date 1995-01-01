РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два гола за шесть минут

ЦСКА потерял очки во встрече 21-го тура РПЛ с «Уфой» .

В составе армейцев отличились полузащитник Никола Влашич и нападающий Федор Чалов на 25-й и 64-й минутах соответственно.

А в самой концовке игры уфимцы забили два гола в течение шести минут и вырвали ничью.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Влашич, 25; 2:0 – Чалов, 64; 2:1 – Бизяк, 87; 2:2 – Игбун, 90+3.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Бистрович, Обляков, Сигурдссон (Ахметов, 76), Влашич (Нисимура, 84), Чалов (Бийол, 90+1).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 72). Карп, Тилль (Ваньек, 84), Кротов (Бизяк, 39), Игбун.

Предупреждения: нет – Йокич, 26; Тилль, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ