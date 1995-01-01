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    РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два гола за шесть минут

    ЦСКА потерял очки во встрече 21-го тура РПЛ с «Уфой» .

    В составе армейцев отличились полузащитник Никола Влашич и нападающий Федор Чалов на 25-й и 64-й минутах соответственно.

    А в самой концовке игры уфимцы забили два гола в течение шести минут и вырвали ничью.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Влашич, 25; 2:0 – Чалов, 64; 2:1 – Бизяк, 87; 2:2 – Игбун, 90+3.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Бистрович, Обляков, Сигурдссон (Ахметов, 76), Влашич (Нисимура, 84), Чалов (Бийол, 90+1).

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 72). Карп, Тилль (Ваньек, 84), Кротов (Бизяк, 39), Игбун.

    Предупреждения: нет – Йокич, 26; Тилль, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии91
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      Рейтинг: +141

      Киркинитидец 6 минут назад

      а быки орлов бадают!

      0
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      Рейтинг: +3850

      84aivengo 7 минут назад

      на спартак по злости настроимся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1620

      maygli 12 минут назад

      Чудеса да и только.
      Ладно, не расстраивайтесь. Бывает. Вы не первые.
      Рано успокоились, а современный футбол этого не прощает.

      1
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      Рейтинг: +3210

      Спартач80 17 минут назад

      Ахахахха!Вспоминаем слова Евсеева Уэльсу!=))))

      1
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      Рейтинг: +62433

      zigbert 19 минут назад

      Очень неожиданный результат. Если учесть что у Уфы за всю игру практически не было моментов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +632

      CSKA471 25 минут назад

      Ладно, эмоции подостыли, случайность, и неимоверная удача Уфе, молодцы!

      0
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      Рейтинг: +141

      Киркинитидец 32 минуты назад

      слава богу хоть голов накидали в этом туре! замучил сушняк... пойду квакну на радостях!

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      Рейтинг: +1216

      InterMilLano1908 47 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +201

      mab1011 52 минуты назад

      Как можно было так расслабиться??? Легендарная фраза Евсеева: "х... вам" опять сработала...

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      Рейтинг: +333

      rash1959 57 минут назад

      Вот это называется конский оскок-отпрыг. Время не хватило башкирам затоптать поней..

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