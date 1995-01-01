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    Азмун забил семь голов в восьми матчах за «Зенит», Дзюба – ни одного

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отметился дублем в игре 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    Иранец забил свои шестой и седьмой голы в составе петербуржцев (четыре – в РПЛ и три – в Лиге Европы) за восемь проведенных матчей. За этот же промежуток времени форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не отличился ни разу.

    • Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.
    • За всю первую часть сезона 24-летний футболист забил пять мячей за казанцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии16
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      Рейтинг: +29995

      Полная Канистра 29 минут назад

      только Черышев может дать этому горе футболёру дзю пас больше ни кто после ухода халка

      1
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      Рейтинг: +2358

      dinar7777dinar 55 минут назад

      так рикошетить некому об дзюбу в зените вот и нету голов у него.

      1
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      Рейтинг: +1898

      paracetamol 1 час назад

      Азмун - самая удачная покупка Зенита. Иранский Халк.

      1
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      Рейтинг: +214

      латунный сепаратист 1 час назад

      не тргайте бревно оно заслуженный мастер спорта .правда за какие заслуги не извесно

      2
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      Рейтинг: +8465

      slavutiq70 1 час назад

      Дзюба был хорош когда Халк был в команде и использовал его как стенку,,,лупанёт в Артёмку,отскок и гол,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65285

      Рубик Докоян 1 час назад

      Когда Азмун взял в Зените 7-й номер, я писал, что с него 7 голов в весенней части чемпионата за новый клуб. Похоже, что он перевыполнит мою просьбу. )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1898

      paracetamol > Рубик Докоян 1 час назад

      Надо ему было 20 брать!

      0
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      Рейтинг: +65285

      Рубик Докоян > paracetamol 56 минут назад

      На следующий сезон надо будет подсказать...

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      Рейтинг: +2500

      BarStep 1 час назад

      Азмун - красава! Он нашёл наконец-то свой клуб в России..

      2
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      Рейтинг: +379

      Валерий1965 1 час назад

      У Дзюбы задание на поле изменилось.... Последние матчи очень не плохо проводит!

      3
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      Рейтинг: +6214

      alex1951 1 час назад

      Свой - среди чужих,чужой - среди своих!

      2
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      Рейтинг: +4682

      KLIM777 1 час назад

      Дзюба это мальчик одного сезона, всегда таким был и будет. Надо избавляться от дерева

      4
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