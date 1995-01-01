Азмун забил семь голов в восьми матчах за «Зенит», Дзюба – ни одного

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отметился дублем в игре 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Иранец забил свои шестой и седьмой голы в составе петербуржцев (четыре – в РПЛ и три – в Лиге Европы) за восемь проведенных матчей. За этот же промежуток времени форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не отличился ни разу.
- Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.
- За всю первую часть сезона 24-летний футболист забил пять мячей за казанцев.