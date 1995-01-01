РПЛ. «Зенит» победил «Оренбург». Азмун оформил дубль

«Зенит» нанес поражение «Оренбургу» во встрече 21-го тура РПЛ.

Победу петербуржцам принесли дубль нападающего Сердара Азмуна и гол со штрафного защитника Ярослава Ракицкого.

За оренбуржцев отличился полузащитник Алексей Сутормин, который открыл счет в матче на 33-й минуте.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сутормин, 33; 1:1 – Азмун, 48; 2:1 – Ракицкий, 81; 3:1 – Азмун, 88.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Ригони (Мак, 73), Дриусси (Нобоа, 87), Дзюба (Заболотный, 89), Азмун.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Бреев (Козлов, 84), Афонин, Сутормин (Чуканов, 73), Мишкич, Деспотович (Галаджан, 66).

Предупреждения: Жирков, 40; Ракицкий, 76 – Малых, 75.

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