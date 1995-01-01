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    РПЛ. «Зенит» победил «Оренбург». Азмун оформил дубль

    «Зенит» нанес поражение «Оренбургу» во встрече 21-го тура РПЛ.

    Победу петербуржцам принесли дубль нападающего Сердара Азмуна и гол со штрафного защитника Ярослава Ракицкого.

    За оренбуржцев отличился полузащитник Алексей Сутормин, который открыл счет в матче на 33-й минуте.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сутормин, 33; 1:1 – Азмун, 48; 2:1 – Ракицкий, 81; 3:1 – Азмун, 88.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Ригони (Мак, 73), Дриусси (Нобоа, 87), Дзюба (Заболотный, 89), Азмун.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Бреев (Козлов, 84), Афонин, Сутормин (Чуканов, 73), Мишкич, Деспотович (Галаджан, 66).

    Предупреждения: Жирков, 40; Ракицкий, 76 – Малых, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии39
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      Рейтинг: +1898

      paracetamol 56 минут назад

      Зенит - самая волевая команда РПЛ.

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      Рейтинг: +214

      латунный сепаратист 1 час назад

      младший газпром подарил очки старшему

      1
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      Рейтинг: +475

      policepnz 1 час назад

      ОЙ, МАТЧ ГАЗПРОМА С ГАЗПРОМОМ МОГЛИ СРАЗУ 3 ОЧКА ОТДАТЬ СТРАШЕМУ БРАТУ)

      1
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      Рейтинг: +129

      Bratanya 1 час назад

      Без лишних слов в первом тайме коэффициент на первый гол был 1.2 к 10. Кто то круто поднял бабла ))))

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      Рейтинг: +2500

      BarStep 1 час назад

      Дома, в заведомо проходном матче и с такими нервами забрали своё.. Ну что ещё нужно увидеть всем и сказать спасибо (до свидания) Семаку за его участие в судьбе клуба?... Ладно, лакмусом станут игры со столичными и Краснодаром..

      1
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      Рейтинг: +508

      amazonaws 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оренбург забил первым, но это для видимости борьбы.
      Сомнений по игре никаких не было.
      Зенит закатит столько, сколько нужно, чтобы взять ТРИ очка.
      Зенит и Оренбург разыграли классическую ПОДДАВУХУ под спонсора!
      Результат был известен ещё до игры!
      Догадайтесь с первого раза почему.
      Газпром платит Оренбургу за результат в пользу Зенита.
      6 очков в каждом сезоне уже можно смело записывать в актив Зенита.
      Вот вам уже ФОРА перед остальными командами.
      Отнимите 6 очков у Зенита и посмотрите где он окажется.
      Дальше будет ещё интереснее.
      Федун включил судейский ресурс на всю ДЕНЕЖНУЮ катушку.
      Федун ставит на судей!
      Пан или ПРОПАЛ и не видеть Спартаку Лиги чемпионов и медалей!!!
      Спартак ДОСРОЧНО уже ПРОВАЛИЛ сезон.
      Одна надежда на судей!
      Матч с Ахматом вам тому ВОПИЮЩИЙ пример судейской "благотворительности" в пользу Спартака, не за бесплатно, разумеется!

      -4
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      Рейтинг: +615

      SarJr 1 час назад

      Опять азмун тащит. Красаучык

      5
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      Рейтинг: +714

      Evgeniy32 1 час назад

      бла бла бла...... .как обычно в комментах: слив, договорняк и т.д. У вас недоношенные словарный запас закончился? Вы хоть что нибудь новое придумайте. У вас постоянно одно и тоже. Что не чемпион, то тянули за уши. Каждый год одно и тоже. Спартак, Локо, ЦСКА, Зенит - постоянно. Каждый год "Чемпиона притянули за уши", "Всё куплено" и т.д. Если Вам так не нравится РПЛ, ЧЕГО СМОТРИТЕ?????? Включайте АПЛ и наслаждайтесь, хватит ныть. Что касается этого матча, то Зенит вырвал победу только за счет отдачи, вот на сколько её хватит, это вопрос.

      4
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      Рейтинг: +1494

      vitvik 1 час назад

      Результат очень предсказуемый. После первого тайма была надежда на серьёзную борьбу.

      0
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      Рейтинг: +575

      kazak161 1 час назад

      На слив не похоже,Оренбург бился достойно а Зенит забил трудовые мячи без пенальти так что все по чесноку!

      8
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      Рейтинг: +17141

      portero > kazak161 1 час назад

      повезло играли медленно и беззубо
      три очка главное взяли , но если так играли Оренбургом, как с Локо будут играть?

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