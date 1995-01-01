Гацкана наградили почетным знаком «Футбольная слава Дона»

На мой взгляд это лучший молдованин в РФПЛ! поздравляю Саша и здоровье тебе.
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан получил награду от клуба перед матчем 21-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1). Капитану желто-синих был вручен почетный знак «Футбольная слава Дона».
«В честь юбилея Александра [27 марта хавбеку исполнилось 35 лет] исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком «Футбольная слава Дона»!» – говорится в твиттере ростовчан.
- Гацкан защищает цвета «Ростова» с 2008 года.
- За это время полузащитник провел за команду 306 игр, забил 23 гола и сделал 26 результативных передач.