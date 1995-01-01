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    Гацкана наградили почетным знаком «Футбольная слава Дона»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан получил награду от клуба перед матчем 21-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1). Капитану желто-синих был вручен почетный знак «Футбольная слава Дона».

    «В честь юбилея Александра [27 марта хавбеку исполнилось 35 лет] исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком «Футбольная слава Дона»!» – говорится в твиттере ростовчан.

    • Гацкан защищает цвета «Ростова» с 2008 года.
    • За это время полузащитник провел за команду 306 игр, забил 23 гола и сделал 26 результативных передач.

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      На мой взгляд это лучший молдованин в РФПЛ! поздравляю Саша и здоровье тебе.

      2
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      Рейтинг: +76

      Борис23 1 час назад

      Так держать капитан!

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