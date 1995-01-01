Гацкана наградили почетным знаком «Футбольная слава Дона»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан получил награду от клуба перед матчем 21-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1). Капитану желто-синих был вручен почетный знак «Футбольная слава Дона».

«В честь юбилея Александра [27 марта хавбеку исполнилось 35 лет] исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком «Футбольная слава Дона»!» – говорится в твиттере ростовчан.