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    «Манчестер Юнайтед» интересуется Заха

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован приобретении нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

    В шорт-лист «МЮ» также входят полузащитники Джейдон Санчо (дортмундская «Боруссия») и Каллум Хадсон-Одои («Челси»).

    Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер хорошо знаком с 26-летним футболистом по совместной работе в «Кардиффе» во второй половине сезона-2013/14.

    • Ивуариец перешел в «Кристал Пэлас» из «Манчестер Юнайтед» в 2015 году за 3,83 миллиона евро.
    • В этом сезоне Заха провел в АПЛ 26 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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