«Манчестер Юнайтед» интересуется Заха

«Манчестер Юнайтед» заинтересован приобретении нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

В шорт-лист «МЮ» также входят полузащитники Джейдон Санчо (дортмундская «Боруссия») и Каллум Хадсон-Одои («Челси»).

Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер хорошо знаком с 26-летним футболистом по совместной работе в «Кардиффе» во второй половине сезона-2013/14.