«Манчестер Юнайтед» интересуется Заха

«Манчестер Юнайтед» заинтересован приобретении нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.
В шорт-лист «МЮ» также входят полузащитники Джейдон Санчо (дортмундская «Боруссия») и Каллум Хадсон-Одои («Челси»).
Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер хорошо знаком с 26-летним футболистом по совместной работе в «Кардиффе» во второй половине сезона-2013/14.
- Ивуариец перешел в «Кристал Пэлас» из «Манчестер Юнайтед» в 2015 году за 3,83 миллиона евро.
- В этом сезоне Заха провел в АПЛ 26 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.