Семак: «Если уж Гвардиола говорит, что «Сити» ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Теперь без пауз до конца сезона. Если уж Гвардиола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам?

Тот случай, когда работаешь весь год, но результат решается в последние два месяца», – написал Семак в инстаграме.