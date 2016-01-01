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    Семак: «Если уж Гвардиола говорит, что «Сити» ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    «Теперь без пауз до конца сезона. Если уж Гвардиола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам?

    Тот случай, когда работаешь весь год, но результат решается в последние два месяца», – написал Семак в инстаграме.

    • Встреча «Зенит» – «Оренбург» состоится сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • Петербуржцы лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: Инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4650

      KLIM777 11 минут назад

      Работаешь весь год и результат решается в последние два месяца. так почему так? Потому что ранее не могли его решить. Анжи - Зенит 2-1 тут что ничего еще не решалось??

      0
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      Рейтинг: +65187

      Рубик Докоян 15 минут назад

      Мансити играл на четыре фронта, сейчас три осталась. Уровень игр и соперников не чета с кем приходится играть Зениту. Поэтому не корректное сравнение и ссылка на Пепа.

      1
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      Рейтинг: +3850

      84aivengo 20 минут назад

      оправдываться...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +453

      Иванов Иван Иванович 20 минут назад

      Рано Сережа соломку стелить начал ))

      0
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