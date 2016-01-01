Семак: «Если уж Гвардиола говорит, что «Сити» ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам?»

Работаешь весь год и результат решается в последние два месяца. так почему так? Потому что ранее не могли его решить. Анжи - Зенит 2-1 тут что ничего еще не решалось??
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».
«Теперь без пауз до конца сезона. Если уж Гвардиола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам?
Тот случай, когда работаешь весь год, но результат решается в последние два месяца», – написал Семак в инстаграме.
- Встреча «Зенит» – «Оренбург» состоится сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.
- Петербуржцы лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.