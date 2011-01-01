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    «Тоттенхэм» снизил цену на Эриксена

    Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен получить за полузащитника Кристиана Эриксена 234 миллиона евро. Президент лондонцев Даниэль Леви пересмотрел финансовые запросы, сообщает Mirror.

    Теперь британцы готовы продать датчанина за 150 миллионов. Это более чем в десять раз больше, чем «Тоттенхэм» заплатил за Эриксена в 2013 году, когда покупал его у «Аякса».

    • Эриксеном интересуется «Реал».
    • Рыночная стоимость хавбека – 85 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Тоттенхэм» 38 матчей, забил семь голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3764

      серега кашин 11 минут назад

      сотку продолжат и он уйдет в топ клуб и даже не обернется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +65187

      Рубик Докоян 53 минуты назад

      Как бы и эту цену не пришлось снизить до 100-120 млн. евро.

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