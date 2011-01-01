«Тоттенхэм» снизил цену на Эриксена

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен получить за полузащитника Кристиана Эриксена 234 миллиона евро. Президент лондонцев Даниэль Леви пересмотрел финансовые запросы, сообщает Mirror.

Теперь британцы готовы продать датчанина за 150 миллионов. Это более чем в десять раз больше, чем «Тоттенхэм» заплатил за Эриксена в 2013 году, когда покупал его у «Аякса».