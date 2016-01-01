«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена на 12 миллионов больше, чем «Барселона» за Неймара

«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена.
По информации Express, президент клуба Даниэль Леви хочет получить от продажи датчанина примерно 234 миллиона евро. Это на 12 миллионов больше, чем «ПСЖ» заплатил «Барселоне» в 2017 году за переход нападающего Неймара. Бразилец сейчас является самым дорогим игроком в мире.
- Контракт Эриксена истекает летом 2020 года.
- Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Реал».
- В этом сезоне хавбек провел за «Тоттенхэм» 38 матчей, забил семь голов и сделал 12 результативных передач.