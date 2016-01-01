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    Рахимов: «Какие 100-процентные моменты были у «Спартака»? Я не видел»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов дал комментарий после матча 21 тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Чеченцы завершали встречу в меньшинстве.

    «А какие стопроцентные моменты имел соперник? Я таковых не видел. Понятно, что исполнительское мастерство спартаковских игроков высокое. Мы, оказывая давление, выходили на ударные позиции, били куда-то эти мячи, а гости красиво и быстро исполнили такой момент, хорошая комбинация — пас и удар в одно касание. И третий гол такой же», – сказал тренер.

    • «Спартак» идет в зоне Лиги чемпионов.
    • «Ахмат» занимает девятое место.
    • Ближайший соперник грозненцев – «Оренбург».

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1269

      BANNIKOV1970 3 минуты назад

      смотришь на табло и они все там

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      Рейтинг: +1484

      vitvik 21 минуту назад

      Красиво сказал: "били куда-то эти мячи"...

      1
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      Рейтинг: +364

      matvei_72 43 минуты назад

      У Спартака был 100% спартаковский судья...

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      Рейтинг: +2718

      александр п 47 минут назад

      Здорово Терек играл,но глупость Семёнова всё перечеркнула.Ну и мастерство Адриано и Глушакова.

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      Рейтинг: +528

      JTherry 55 минут назад

      футбол очень несправедливая игра: можно весь матч "возить" соперника по полю, "оказывать давление" и пропустить в одной единственной атаке, но когда из 7 ударов по воротам 6 попадают в створ ворот и при этом половина из них результативные, то это показатель мастерства игроков... кстати, Месси забивает голы вовсе не из 100-процентных моментов, это признак гениальности конкретного футболиста, вам ли это не знать Рашид Муслимович)

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      Рейтинг: +212

      niko5 1 час назад

      А ты че,на табло не смотрел?Там все написано!Везет тому,кто везет!!!

      0
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      Рейтинг: +100

      Александр Агеев 1 час назад

      Я игру не смотрел,но в обзоре не показали ни одного хорошего момента,кроме тех,которые Спартак сам себе привёз.Были такие?

      1
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      Рейтинг: +212

      niko5 > Александр Агеев 57 минут назад

      Спартак привез себе один гол-нет вопросов!А три привез Ахмату-как бы там не кричал Кадыров!Я не думаю,чтоб в обзоре об этом не было показано!Вынь хрен-протри глаза!!!

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      Рейтинг: +13741

      VVM1964 > Александр Агеев 12 минут назад

      Да как то так и было - Терек совсем не впечатлил , но Спартак был еще хуже (((

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      Рейтинг: +16799

      Боцман59rus 1 час назад

      пора переименовывать костоломов...

      1
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      Рейтинг: +3764

      серега кашин 1 час назад

      а второй гол это разве не момент, а пенка это даже на 150% покатит

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      Рейтинг: +14

      GorillaZ435 1 час назад

      Рахимов хватит постоянно плакать . Будь мужиком , умей достойно проигрывать .

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