Рахимов: «Какие 100-процентные моменты были у «Спартака»? Я не видел»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов дал комментарий после матча 21 тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Чеченцы завершали встречу в меньшинстве.

«А какие стопроцентные моменты имел соперник? Я таковых не видел. Понятно, что исполнительское мастерство спартаковских игроков высокое. Мы, оказывая давление, выходили на ударные позиции, били куда-то эти мячи, а гости красиво и быстро исполнили такой момент, хорошая комбинация — пас и удар в одно касание. И третий гол такой же», – сказал тренер.