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    Гаттузо – о матче с «Сампдорией»: «Милану» очень не повезло. Проиграли из-за несчастного случая»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал исход матча 29 тура Серии А против «Сампдории» (0:1). Миланцы пропустили мяч на первой минуте.

    «Нам очень не повезло в ситуации с голом. Даже после него мы совершали простые ошибки. Не получалось играть так, как мы хотели. «Сампдория» оказывала много давления на нас. Наше поражение случилось из-за несчастного случая», – считает тренер, чьи слова приводит Football Italia.

    • «Милан» потерпел второе поражение в Серии А подряд.
    • Миланцы идут в таблице четвертыми – в зоне Лиги чемпионов.
    • Ближайший соперник клуба – «Удинезе» (2 апреля).

    Источник: Football Italia

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