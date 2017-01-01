Гаттузо – о матче с «Сампдорией»: «Милану» очень не повезло. Проиграли из-за несчастного случая»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал исход матча 29 тура Серии А против «Сампдории» (0:1). Миланцы пропустили мяч на первой минуте.

«Нам очень не повезло в ситуации с голом. Даже после него мы совершали простые ошибки. Не получалось играть так, как мы хотели. «Сампдория» оказывала много давления на нас. Наше поражение случилось из-за несчастного случая», – считает тренер, чьи слова приводит Football Italia.