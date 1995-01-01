Доннарумма – после матча с «Сампдорией»: «Ошибки случаются. Приношу извинения»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма извинился перед болельщиками после матча 29 тура Серии А против «Сампдории» (0:1). Пропущенный миланцем гол можно увидеть ниже.

«Благодарю команду за поддержку. Ошибки бывают, приношу всем извинения. Мне уже доводилось проходить через трудные времена. Сейчас это тоже получится. Вратарь должен мгновенно забывать ошибки», – цитирует Доннарумму Football Italia.