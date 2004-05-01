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    Пропущенный от «Сампдории» гол стал для «Милана» самым быстрым в Серии А за более чем 15 лет

    «Милан» в матче 29 тура Серии А против «Сампдории» (0:1) пропустил гол спустя 33 секунды после стартового свистка. Автором мяча стал Грегор Дефрель, видео доступно ниже.

    Этот гол стал для миланцев самым быстрым в чемпионате Италии за последние более чем 15 лет, гласит сервис статистики Opta. Он ведет подсчет с сезона-2004/05, когда начал работу.

    • «Милан» потерпел второе поражение в Серии А подряд.
    • Миланцы идут в таблице четвертыми – в зоне Лиги чемпионов.
    • Ближайший соперник клуба – «Удинезе» (2 апреля).

    Источник: Opta

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