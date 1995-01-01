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    Аллегри: «Мы не побеждаем автоматически только потому, что мы «Ювентус»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 29-го тура Серии А против «Эмполи».

    «Мы боролись в первом тайме и не могли контролировать «Эмполи». Мы изменили кое-что и великолепно провели второй тайм, позволив им пробить в створ.

    «Эмполи» играл очень агрессивно, мы показали терпение, подождали, пока они сбавят темп и тогда подняли свой, увеличивая обороты двигателя. Иногда это необходимо сделать. Мы не побеждаем автоматически только потому, что мы «Ювентус», – сказал Аллегри.

    «Ювентус» лидирует в таблцие с 78 очками.

    Источник: Football Italia

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