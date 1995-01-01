РПЛ. «Ростов» обыграл «Урал» и поднялся на шестое место

Валера верим!!!а и верил всегда,,,,,и желел об его уходе из Спартака,,,
«Ростов» обыграл «Урал» в матче 21-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:1.
Команда Валерия Карпина набрала 32 очков и поднялась на шестое место, обойдя «Арсенал» (30 очков, игра в запасе). «Урал» с 23 очками идет 13-м.
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ионов, 10; 1:1 – Эль Кабир, 52; 2:1 – Мевля, 90+3.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко (Попов, 84), Зуев, Ионов (Зайнутдинов, 68), Сигурдарсон (Шомуродов, 68).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 84), Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.
Предупреждения: Паршивлюк, 15; Зуев, 67; Норманн, 86 – Погребняк, 79,