РПЛ. «Ростов» обыграл «Урал» и поднялся на шестое место

«Ростов» обыграл «Урал» в матче 21-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:1.

Команда Валерия Карпина набрала 32 очков и поднялась на шестое место, обойдя «Арсенал» (30 очков, игра в запасе). «Урал» с 23 очками идет 13-м.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ионов, 10; 1:1 – Эль Кабир, 52; 2:1 – Мевля, 90+3.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко (Попов, 84), Зуев, Ионов (Зайнутдинов, 68), Сигурдарсон (Шомуродов, 68).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 84), Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

Предупреждения: Паршивлюк, 15; Зуев, 67; Норманн, 86 – Погребняк, 79,

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