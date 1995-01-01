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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Урал» и поднялся на шестое место

    «Ростов» обыграл «Урал» в матче 21-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:1.

    Команда Валерия Карпина набрала 32 очков и поднялась на шестое место, обойдя «Арсенал» (30 очков, игра в запасе). «Урал» с 23 очками идет 13-м.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ионов, 10; 1:1 – Эль Кабир, 52; 2:1 – Мевля, 90+3.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко (Попов, 84), Зуев, Ионов (Зайнутдинов, 68), Сигурдарсон (Шомуродов, 68).

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 84), Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

    Предупреждения: Паршивлюк, 15; Зуев, 67; Норманн, 86 – Погребняк, 79,

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8450

      slavutiq70 8 минут назад

      Валера верим!!!а и верил всегда,,,,,и желел об его уходе из Спартака,,,

      3
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      Рейтинг: +207

      латунный сепаратист 11 минут назад

      МОЛОДЦЫ

      3
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      Рейтинг: +114

      богатяновский 12 минут назад

      ростов победил заслуженно

      2
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      Рейтинг: +864

      zritelx 13 минут назад

      Можно по разному относится к Карпину как тренеру, как к игроку без обсуждения- это топ, но все-таки Карпин доказывает , в том числе и себе , что он Тренер, тренер наш русский и честно не плохой.

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      Рейтинг: +647

      spartakuz > zritelx 10 минут назад

      Согласен! Карпин - отличный тренер! Хороший мотиватор. Построил защиту команды лучше, чем в Спартаке.

      2
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      Рейтинг: +5250

      a-rakhmatov 19 минут назад

      Приход Кафанова укрепил игру Ростова.

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      Рейтинг: +29027

      MaxRnD 26 минут назад

      Мевля спас Валеру от инфаркта ...

      3
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      Рейтинг: +1163

      compka 29 минут назад

      Кафанов. Стандарты.

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