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    AS: Марсело передумал уходить из «Реала»

    Защитник мадридского «Реала» Марсело пересмотрел планы на будущее. Если раньше бразилец хотел покинуть клуб, то теперь намерен остаться.

    Футболист изменил решение после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана. Француз уже попросил руководство оставить Марсело.

    • Марсело выступает за «Реал» с 2006 года. Его текущий контракт рассчитан до июля 2022 года.
    • Игрок вместе с клубом три раза подряд брал Лигу чемпионов.
    • В текущем сезоне Примеры Марсело провел 14 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.

    Источник: AS

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      DeStar 49 минут назад

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