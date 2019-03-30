AS: Марсело передумал уходить из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Марсело пересмотрел планы на будущее. Если раньше бразилец хотел покинуть клуб, то теперь намерен остаться.

Футболист изменил решение после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана. Француз уже попросил руководство оставить Марсело.