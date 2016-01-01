«Ливерпуль» может расстаться с Ловреном. Хорватом интересуются топ-клубы Серии А

«Ливерпуль» рассматривает вариант с продажей защитника Деяна Ловрена во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб готов расстаться с 29-летним хорватом за 35-40 миллионов евро.

На вице-чемпиона мира претендуют сразу три команды из Серии А – «Милан», «Рома» и «Наполи».

В текущем сезоне Ловрен сыграл всего 13 матчей в составе «Ливерпуля», забил один гол и сделал одну результативную передачу.