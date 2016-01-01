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    «Ливерпуль» может расстаться с Ловреном. Хорватом интересуются топ-клубы Серии А

    «Ливерпуль» рассматривает вариант с продажей защитника Деяна Ловрена во время летнего трансферного окна.

    Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб готов расстаться с 29-летним хорватом за 35-40 миллионов евро.

    На вице-чемпиона мира претендуют сразу три команды из Серии А – «Милан», «Рома» и «Наполи».

    В текущем сезоне Ловрен сыграл всего 13 матчей в составе «Ливерпуля», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +64840

      Рубик Докоян 47 минут назад

      Ловрен, пожалуй слабое звено в защитных порядках Ливера. И если на него есть спрос по такой цене, то есть резон продать и купить более молодого и качественного защитника ему на замену.

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