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    Орлов: «Дантисты передали, что у Дзюбы проблемы с зубами»

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы возникли небольшие проблемы со здоровьем перед игрой 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    «Данные от дантистов, что что-то у Дзюбы с зубами. Это влияет на футболиста. Это дантисты нам передают по этой линии, по дантистской. Но я надеюсь. Все будет в порядке.

    Артем очень хорошо сыграл в матче с Казахстаном [в составе сборной России во втором туре отбора к Евро-2020]. Я могу сказать, на мой взгляд, он набрал оптимальную физическую форму. Так как он двигался, как он был настроен на эту игру, на борьбу. Он снова стал выигрывать почти все единоборства. Вот такого же ему хочется пожелать», – сказал Орлов в эфире передачи «Овертайм» на радио «Эхо Москвы в Петербурге».

    • Встреча «Зенит» – «Оренбург» пройдет в воскресенье, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • В текущем сезоне Дзюба провел за петербургскую команду 29 матчей, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Радио «Эхо Москвы в Петербурге»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10002

      bset 2 минуты назад

      Аааааааахахахахаха. Похоже все, поплыл дедуля. Дантисты по линии дантисткой про Дзюбу ему рассказывают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18730

      gol_kak_sokol 3 минуты назад

      Проктологи ничего не передавали ?

      2
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      Рейтинг: +3624

      GoldPlayFIFARus9 4 минуты назад

      Очень важная информация, держите в курсе

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4599

      KLIM777 7 минут назад

      дантисты передают по дантисткой линии...охохоюшки

      0
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      Рейтинг: +11828

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Да, Дзюба играет беззубо.

      2
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