Орлов: «Дантисты передали, что у Дзюбы проблемы с зубами»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы возникли небольшие проблемы со здоровьем перед игрой 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Данные от дантистов, что что-то у Дзюбы с зубами. Это влияет на футболиста. Это дантисты нам передают по этой линии, по дантистской. Но я надеюсь. Все будет в порядке.

Артем очень хорошо сыграл в матче с Казахстаном [в составе сборной России во втором туре отбора к Евро-2020]. Я могу сказать, на мой взгляд, он набрал оптимальную физическую форму. Так как он двигался, как он был настроен на эту игру, на борьбу. Он снова стал выигрывать почти все единоборства. Вот такого же ему хочется пожелать», – сказал Орлов в эфире передачи «Овертайм» на радио «Эхо Москвы в Петербурге».