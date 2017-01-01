Семак: «Контракт с Ивановичем обсудим на следующей неделе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в ближайшее время клуб приступит к обсуждению дальнейшего будущего защитника Бранислава Ивановича.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с петербуржцами рассчитано до конца этого сезона и имеет опцию продления еще на год.

«Что касается Ивановича, я пока не вникал в его контракт. Это мы обсудим на следующей неделе с нашим руководством. У пяти игроков контракт заканчивается в этом году, у некоторых – через год. Несколько позиций требуют усиления, плюс лимит ставит определенные ограничения.

С Ивановичем в ближайшее время приступим к переговорам, как и с другими, с которыми будем продлевать контракт. Доведем также до сведения тех, с кем не будем продлевать контракт. К сожалению, это тоже часть нашей работы», – цитирует Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.