Семак: «Контракт с Ивановичем обсудим на следующей неделе»

Защитнтков суперных в Зените нет. Все средненькие. За неимением стоящих надо пока держать. хоть кого нибудь, например, Ивановича
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в ближайшее время клуб приступит к обсуждению дальнейшего будущего защитника Бранислава Ивановича.
Действующее соглашение 35-летнего футболиста с петербуржцами рассчитано до конца этого сезона и имеет опцию продления еще на год.
«Что касается Ивановича, я пока не вникал в его контракт. Это мы обсудим на следующей неделе с нашим руководством. У пяти игроков контракт заканчивается в этом году, у некоторых – через год. Несколько позиций требуют усиления, плюс лимит ставит определенные ограничения.
С Ивановичем в ближайшее время приступим к переговорам, как и с другими, с которыми будем продлевать контракт. Доведем также до сведения тех, с кем не будем продлевать контракт. К сожалению, это тоже часть нашей работы», – цитирует Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.
- Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
- Серб провел за петербургскую команду 82 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.