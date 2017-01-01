Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Семак: «Контракт с Ивановичем обсудим на следующей неделе»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в ближайшее время клуб приступит к обсуждению дальнейшего будущего защитника Бранислава Ивановича.

    Действующее соглашение 35-летнего футболиста с петербуржцами рассчитано до конца этого сезона и имеет опцию продления еще на год.

    «Что касается Ивановича, я пока не вникал в его контракт. Это мы обсудим на следующей неделе с нашим руководством. У пяти игроков контракт заканчивается в этом году, у некоторых – через год. Несколько позиций требуют усиления, плюс лимит ставит определенные ограничения.

    С Ивановичем в ближайшее время приступим к переговорам, как и с другими, с которыми будем продлевать контракт. Доведем также до сведения тех, с кем не будем продлевать контракт. К сожалению, это тоже часть нашей работы», – цитирует Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    • Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
    • Серб провел за петербургскую команду 82 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +443

      Genz 32 минуты назад

      Защитнтков суперных в Зените нет. Все средненькие. За неимением стоящих надо пока держать. хоть кого нибудь, например, Ивановича

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Diman67 1 час назад

      еще один сезон и придётся искать нового классного центр бека

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru