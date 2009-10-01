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    Пике: «Ибрагимович любит деньги больше любого человека на земле»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о любви к деньгам экс-нападающего каталонцев Златана Ибрагимовича.

    «Он – парень, который любит деньги больше, чем кто-либо другой на земле.

    Однажды он сказал нам: «Деньги – это не самое главное». Мы ничего не ответили, а затем он закончил фразу: «Самое главное – иметь много денег», – сказал Пике.

    • Ибрагимович выступал за каталонский клуб в сезоне-2009/10 и выиграл с сине-гранатовыми Примеру, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
    • В настоящее время швед защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Источник: Goal

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