Пике: «Ибрагимович любит деньги больше любого человека на земле»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о любви к деньгам экс-нападающего каталонцев Златана Ибрагимовича.
«Он – парень, который любит деньги больше, чем кто-либо другой на земле.
Однажды он сказал нам: «Деньги – это не самое главное». Мы ничего не ответили, а затем он закончил фразу: «Самое главное – иметь много денег», – сказал Пике.
- Ибрагимович выступал за каталонский клуб в сезоне-2009/10 и выиграл с сине-гранатовыми Примеру, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- В настоящее время швед защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси».