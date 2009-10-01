Пике: «Ибрагимович любит деньги больше любого человека на земле»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о любви к деньгам экс-нападающего каталонцев Златана Ибрагимовича.

«Он – парень, который любит деньги больше, чем кто-либо другой на земле.

Однажды он сказал нам: «Деньги – это не самое главное». Мы ничего не ответили, а затем он закончил фразу: «Самое главное – иметь много денег», – сказал Пике.