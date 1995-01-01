Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, почему вернулся в сборную России, как нужно опекать Эдена Азара и почему полетел в Казахстан, если знал, что не примет участия в матче.

«Сейчас здоровье намного лучше. Отрабатываю все тренировки, так что все положительно. Насчет сборной: очень долгая история. Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше. Тем более, если Станислав Черчесов позвал.

Как нужно опекать Азара? Лучше, чем я, наверное.

Почему летел в Казахстан, если не сыграл? Руководство сборной решило так, поэтому полетел с командой. Даже спорить не стал.

Предстоящая игра «Зенита»? Считаю, что «Оренбург» достаточно хорошая команда, и в игре в Краснодаре она показала, что умеет играть с хорошими соперниками. Так что мы должны подойти к игре серьезно и забрать три очка», – рассказал Жирков.