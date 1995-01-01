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    Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, почему вернулся в сборную России, как нужно опекать Эдена Азара и почему полетел в Казахстан, если знал, что не примет участия в матче.

    «Сейчас здоровье намного лучше. Отрабатываю все тренировки, так что все положительно. Насчет сборной: очень долгая история. Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше. Тем более, если Станислав Черчесов позвал.
    Как нужно опекать Азара? Лучше, чем я, наверное.

    Почему летел в Казахстан, если не сыграл? Руководство сборной решило так, поэтому полетел с командой. Даже спорить не стал.

    Предстоящая игра «Зенита»? Считаю, что «Оренбург» достаточно хорошая команда, и в игре в Краснодаре она показала, что умеет играть с хорошими соперниками. Так что мы должны подойти к игре серьезно и забрать три очка», – рассказал Жирков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +440

      Genz 34 минуты назад

      Лучшие бы Юра не возвращался, раскаряка. От него одни пенальти

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1536

      Evgeni1952 45 минут назад

      А я тоже соскучился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2749

      Старикан 1 час назад

      У нас оказывается в сборную попадают те, кто скучают по футболу)))

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