Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»

Лучшие бы Юра не возвращался, раскаряка. От него одни пенальти
Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, почему вернулся в сборную России, как нужно опекать Эдена Азара и почему полетел в Казахстан, если знал, что не примет участия в матче.
«Сейчас здоровье намного лучше. Отрабатываю все тренировки, так что все положительно. Насчет сборной: очень долгая история. Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше. Тем более, если Станислав Черчесов позвал.
Как нужно опекать Азара? Лучше, чем я, наверное.
Почему летел в Казахстан, если не сыграл? Руководство сборной решило так, поэтому полетел с командой. Даже спорить не стал.
Предстоящая игра «Зенита»? Считаю, что «Оренбург» достаточно хорошая команда, и в игре в Краснодаре она показала, что умеет играть с хорошими соперниками. Так что мы должны подойти к игре серьезно и забрать три очка», – рассказал Жирков.
- Жирков – экс-игрок тамбовского «Спартака», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».
- Перешел в петербургский клуб в июле 2016 года.
- Участвовал в 5 крупных международных турнирах за сборную России.