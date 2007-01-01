Габулов – о работе чиновником: «Мы должны выполнить определенные показатели в установленные сроки»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, занявший пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о сложностях новой профессии.
– Как оцените первые месяцы на новой должности?
– Если говорим о конкретных результатах, то выводы пока делать рано. Министерство проводит определенную работу, многое находится в процессе. На мой взгляд, есть положительная динамика. Но давать оценки будет правильно и логично по прошествии года моей работы.
– Тяжело дается новый род деятельности?
– Легко не бывает нигде. Везде есть свои сложности. Конечно, не могу сказать, что мне архисложно, но и непросто. Есть цели, которые ставит перед нами руководство республики, есть общегосударственные задачи. Мы должны выполнить определенные показатели в установленные сроки – я имею в виду федеральный проект «Спорт – норма жизни».
– Что сложнее: пять дней в неделю находиться в офисе или ежедневные тренировки на поле?
– В офисе сложнее. К тому же здесь и график ненормированный.
- В составе сборной России Владимир сыграл 10 матчей и пропустил шесть голов.
- Последний клуб Габулова – бельгийский «Брюгге».
- Вратарь завершил игровую карьеру в 2018 году.