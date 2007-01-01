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    Габулов – о работе чиновником: «Мы должны выполнить определенные показатели в установленные сроки»

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, занявший пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о сложностях новой профессии.

    – Как оцените первые месяцы на новой должности?

    – Если говорим о конкретных результатах, то выводы пока делать рано. Министерство проводит определенную работу, многое находится в процессе. На мой взгляд, есть положительная динамика. Но давать оценки будет правильно и логично по прошествии года моей работы.

    – Тяжело дается новый род деятельности?

    – Легко не бывает нигде. Везде есть свои сложности. Конечно, не могу сказать, что мне архисложно, но и непросто. Есть цели, которые ставит перед нами руководство республики, есть общегосударственные задачи. Мы должны выполнить определенные показатели в установленные сроки – я имею в виду федеральный проект «Спорт – норма жизни».

    – Что сложнее: пять дней в неделю находиться в офисе или ежедневные тренировки на поле?

    – В офисе сложнее. К тому же здесь и график ненормированный.

    • В составе сборной России Владимир сыграл 10 матчей и пропустил шесть голов.
    • Последний клуб Габулова – бельгийский «Брюгге».
    • Вратарь завершил игровую карьеру в 2018 году.

    Источник: «Известия»

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