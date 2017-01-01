«Севилья» интересуется Ундером. Зимой «Рома» отказала «Челси» и «Арсеналу»

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер может перейти в «Севилью».

По информации Sporun DiBi, испанский клуб интересуется 21-летним турком и готов начать переговоры. Должность спортивного директора андалусцев занимает Мончи, прежде работавший в «Роме».

Ундер проводит второй сезон в римском клубе после перехода из «Истанбула Башакшехир» в июле 2017 года. Сумма сделки составила 14,25 миллионов евро.

В текущем сезоне он отдал девять результативных передач и забил шесть мячей в 35-ти матчах. Срок истечения контракта – июнь 2020 года. Transfermarkt оценивает Ундера в 35 миллионов.