«Севилья» интересуется Ундером. Зимой «Рома» отказала «Челси» и «Арсеналу»

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер может перейти в «Севилью».
По информации Sporun DiBi, испанский клуб интересуется 21-летним турком и готов начать переговоры. Должность спортивного директора андалусцев занимает Мончи, прежде работавший в «Роме».
Ундер проводит второй сезон в римском клубе после перехода из «Истанбула Башакшехир» в июле 2017 года. Сумма сделки составила 14,25 миллионов евро.
В текущем сезоне он отдал девять результативных передач и забил шесть мячей в 35-ти матчах. Срок истечения контракта – июнь 2020 года. Transfermarkt оценивает Ундера в 35 миллионов.
- Хавбек также интересен «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму».
- В ноябре «Челси» предложил 35 миллионов евро и Андреаса Кристенсена.
- В декабре «Рома» отказала «Арсеналу», который предлагал 32 миллиона.