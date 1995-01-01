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    Станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенитовскую» до конца года

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о плане сменить название станции «Новокрестовская» в метро Санкт-Петербурга.

    «Переименование помогает увеличить коммерческую отдачу от стадиона.

    Могу сказать, что мы достаточно далеко продвинулись в этом отношении и переименовании станции в «Зенитовскую». Если вы нас поддержите, думаю, все пойдет быстрее.

    Попробуем это осуществить до конца года», – сказал президент на встрече с болельщиками.

    Медведев занял должность 22-го февраля, сменив Сергея Фурсенко. Ранее «Бомбардир» опубликовал слова Медведева о возможном возвращении нападающего Халка, который в июле 2016 года перешел в «Шанхай СИПГ» после четырех лет в петербургском клубе.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3617

      GoldPlayFIFARus9 28 минут назад

      "Зенитовская" абсолютно убого звучит. "Зенит" ещё куда ни шло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3159

      la verdad 36 минут назад

      Что за идиотское название «Зенитовская»??? Станция «Зенит» разве не лучше звучит?

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