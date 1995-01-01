Станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенитовскую» до конца года

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о плане сменить название станции «Новокрестовская» в метро Санкт-Петербурга.

«Переименование помогает увеличить коммерческую отдачу от стадиона.

Могу сказать, что мы достаточно далеко продвинулись в этом отношении и переименовании станции в «Зенитовскую». Если вы нас поддержите, думаю, все пойдет быстрее.

Попробуем это осуществить до конца года», – сказал президент на встрече с болельщиками.

Медведев занял должность 22-го февраля, сменив Сергея Фурсенко. Ранее «Бомбардир» опубликовал слова Медведева о возможном возвращении нападающего Халка, который в июле 2016 года перешел в «Шанхай СИПГ» после четырех лет в петербургском клубе.