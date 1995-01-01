Медведев – о возможном возвращении Халка: «В одну реку трудно войти дважды. После Китая я бы тоже захотел вернуться»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе Халка из «Шанхай СИПГ».

«Рассматриваем ли мы возможность возвращения Халка? Вы про ветеранскую команду «Зенита»? Есть хорошая поговорка: в одну реку трудно войти дважды.

Мы помним, как он здесь играл и забивал. Но он три или четыре года в Китае. После Китая я тоже захотел бы вернуться», — «Чемпионат» приводит слова Медведева во время встречи с болельщиками «Зенита».