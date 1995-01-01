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    Медведев – о возможном возвращении Халка: «В одну реку трудно войти дважды. После Китая я бы тоже захотел вернуться»

    Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе Халка из «Шанхай СИПГ».

    «Рассматриваем ли мы возможность возвращения Халка? Вы про ветеранскую команду «Зенита»? Есть хорошая поговорка: в одну реку трудно войти дважды.

    Мы помним, как он здесь играл и забивал. Но он три или четыре года в Китае. После Китая я тоже захотел бы вернуться», — «Чемпионат» приводит слова Медведева во время встречи с болельщиками «Зенита».

    • Нападающий перешел в китайский клуб в июле 2016 года после 4 лет в «Зените».
    • Сумма сделки составила 55,8 миллионов евро.
    • Халк забил 56 голов в 97 матчах за петербургский клуб и выиграл 3 трофея.

    Источник: «Чемпионат»

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