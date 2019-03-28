Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

Если это его обдуманное решение то пусть так и будет.
Нападающий Гонсало Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.
31-летний форвард «Челси» мотивировал решение желанием сосредоточиться на семье, сообщает FOX.
Игрок дебютировал за национальную команду в 2009 году. Он принял участие в шести крупных турнирах, включая ЧМ-2014, на котором аргентинцы дошли до финала, но уступили сборной Германии со счетом 0:1. С Игуаином в составе аргентинцы также выиграли серебро на Кубка Америки-2015 и -2016.
В 75-ти играх за сборную нападающий забил 35 мячей.
- «Челси» арендовал футболиста у «Ювентуса» сроком до конца сезона.
- Первую половину сезона он провел в аренде в «Милане».
- Забил 11 голов и отдал 3 ассиста в 32 играх сезона на клубном уровне.