Овчинников: «Дивеев уже сейчас готов играть в сборной России. Черчесов за ним внимательно следил»

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение по поводу приглашения в сборную России молодых футболистов. В частности, специалист подчеркнул, что 19-летний защитник армейцев Игорь Дивеев уже сейчас готов к выступлению за национальную команду.

– Какие задачи попутно может решать тренерский штаб сборной России в отборочных матчах? Стоит ли ждать смелых экспериментов с составом?

– Думаю, что изменения в составе возможны. В первую очередь я говорю о привлечении молодых футболистов. В ЦСКА, например, есть защитник Игорь Дивеев, который уже сейчас готов играть за национальную команду. Знаю, что Станислав Саламович за ним внимательно следил в играх за молодежку. Имеется Иван Обляков, да и в других командах есть на кого обратить внимание. Дмитрий Баринов получил приглашение уже в этот раз.

Конечно, многое зависит от формы этих футболистов в нужный момент, от необходимости тренерского штаба усилить или продублировать ту или иную позицию. Но решением сиюминутных задач работа сборной не ограничивается. Надо смотреть и в будущее. Станислав Черчесов умеет находить молодые таланты, так что, полагаю, новые имена в сборной будут появляться.