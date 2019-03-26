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    Овчинников: «Дивеев уже сейчас готов играть в сборной России. Черчесов за ним внимательно следил»

    Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение по поводу приглашения в сборную России молодых футболистов. В частности, специалист подчеркнул, что 19-летний защитник армейцев Игорь Дивеев уже сейчас готов к выступлению за национальную команду.

    – Какие задачи попутно может решать тренерский штаб сборной России в отборочных матчах? Стоит ли ждать смелых экспериментов с составом?

    – Думаю, что изменения в составе возможны. В первую очередь я говорю о привлечении молодых футболистов. В ЦСКА, например, есть защитник Игорь Дивеев, который уже сейчас готов играть за национальную команду. Знаю, что Станислав Саламович за ним внимательно следил в играх за молодежку. Имеется Иван Обляков, да и в других командах есть на кого обратить внимание. Дмитрий Баринов получил приглашение уже в этот раз.

    Конечно, многое зависит от формы этих футболистов в нужный момент, от необходимости тренерского штаба усилить или продублировать ту или иную позицию. Но решением сиюминутных задач работа сборной не ограничивается. Надо смотреть и в будущее. Станислав Черчесов умеет находить молодые таланты, так что, полагаю, новые имена в сборной будут появляться.

    • Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в феврале на правах аренды до конца сезона.
    • Защитник провел за москвичей два полных матча в РПЛ и заработал две желтые карточки.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    Сегодня, 16:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +365

      Фанат Рубина 23 минуты назад

      ну да а Егор Сорокин по вашему не готов? Чалов тоже??
      Егор так то более опытен чем ваш Дивеев.

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