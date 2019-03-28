Correio da Manhã: девушка Роналду вновь беременна

Он просто договорился что за каждый выигрыш ЛЧ - будет ребенок. Вот теперь Алана и разгребает... и надеется что с Юве не сложиться так хорошо, как с Реалом :)
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес ждут пополнения, сообщает Correio da Manhã.
Источник указывает, что во время матча отбора Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии возлюбленная 34-летнего футболиста появилась на трибунах с заметно округлившимся животом.
У пары есть дочь Алана, родившаяся в ноябре 2017 года. Также Роналду имеет трех детей от суррогатной матери.
Correio da Manhã - португальская ежедневная газета. Издается в Лиссабоне, это самая распространенная и ведущая ежедневная газета в Португалии.