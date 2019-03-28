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    Correio da Manhã: девушка Роналду вновь беременна

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес ждут пополнения, сообщает Correio da Manhã.

    Источник указывает, что во время матча отбора Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии возлюбленная 34-летнего футболиста появилась на трибунах с заметно округлившимся животом.

    У пары есть дочь Алана, родившаяся в ноябре 2017 года. Также Роналду имеет трех детей от суррогатной матери.

    Источник: Correio da Manhã

    Correio da Manhã - португальская ежедневная газета. Издается в Лиссабоне, это самая распространенная и ведущая ежедневная газета в Португалии.

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    28.03.2019 08:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2509

      panmon 28 марта 2019, 20:18

      Он просто договорился что за каждый выигрыш ЛЧ - будет ребенок. Вот теперь Алана и разгребает... и надеется что с Юве не сложиться так хорошо, как с Реалом :)


      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 28 марта 2019, 17:31

      Нужно 11

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 28 марта 2019, 15:39

      Мечта Рони, чтоб в его клубе играли только его «воспитаники»

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 28 марта 2019, 14:36

      Загоняет без промаха как в ворота. Наверное в добавленное время забил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 28 марта 2019, 14:33

      Забивной форвард

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 28 марта 2019, 13:14

      Хоть в этом хочет Месси обогнать)))

      -1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 28 марта 2019, 13:02

      Как девушка? Как Роналду?
      Непорчное зачатие?
      Баба Роналды - понимаю.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      jengais 28 марта 2019, 12:04

      По ребёнку на Золотой мяч))

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 марта 2019, 10:04

      Ну с таким количеством денег можно и большую семью себе заводить) Потом пойти в тренеры и детей своих в футбол учить играть) Хотя старший уже умеет и подает большие надежды)

      6
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      Рейтинг: +87

      CMRDSA7 28 марта 2019, 09:53

      Отлично)
      я бы тоже так детей клепал на его месте)

      4
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