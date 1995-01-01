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    Газизов – после назначения Евсеева: «Уфа» делает ставку на молодых российских специалистов»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.

    «Был ряд причин, которые способствовали тому, что Дмитрий Сергеевич Кириченко покинул команду. Тренерская жизнь такова, но мы расстались хорошо. Решение по назначению Вадима Валентиновича Евсеева не пришло спонтанно. Мы за ним наблюдали, знали. Сделали ему предложение, рады, что он согласился. Принял команду в очень тяжелый момент.

    Понимаем его игровую карьеру, тренерскую. Наш клуб делает ставку на молодых и российских специалистов. Продолжаем свою системность. Верим, что у Евсеева все получится. Наш клуб был в разных ситуациях, мы бойцы, будем двигаться вперед. У меня нет сомнений, что все будет хорошо. Мы смотрели не только на профессиональные навыки, но и на его характер, на его личность. Контракт подписан на два года, задачи мы даже не обсуждали. Задача — выходить из неприятной зоны и двигаться вперед», – сказал Газизов.

    • Контракт с Евсеевым рассчитан на два года.
    • Предыдущим его клубом был «СКА-Хабаровск», он покинул его 26 марта.

    Источник: «Чемпионат»

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