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    Sport24: в четверг Игнатьев вернется к тренировкам с основой «Краснодара»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев возобновит тренировки с первой командой в четверг, 28 марта, сообщает Sport24.

    В начале этого месяца 20-летний футболист отказался продлевать контракт с клубом на предложенным условиях и на следующий день был переведен в «Краснодар-2».

    Сегодня южане объявили, что заключили новый договор с форвардом. При этом сам он спустя некоторое время опроверг эту информацию.

    В этом сезоне Игнатьев провел за «Краснодар» 21 матч, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1523

      SIRIUS 2002 9 минут назад

      Посмотрим.

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      Рейтинг: +552

      ДВС 16 минут назад

      Реалии нашего быта: Галицкого нагнули с Магнитом, Галицкий нагнул Игнатьева с контрактом. Все довольны.

      0
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      Рейтинг: +199

      Ковастер 20 минут назад

      Очень буду рад если всё так и есть. Если конфликт исчерпан, если стороны нашли компромисс-то я аплодирую стоя. Любой конфликт -плохо, любой компромисс-лучше , чем конфликт. И не важно, кто и в каком пункте пошёл на уступки. Игнатьев и ФК Краснодар нужны друг-другу.

      0
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      Рейтинг: +16806

      афоня72 37 минут назад

      Да хрен уже на это, то да то нет!

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