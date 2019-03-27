Sport24: в четверг Игнатьев вернется к тренировкам с основой «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев возобновит тренировки с первой командой в четверг, 28 марта, сообщает Sport24.

В начале этого месяца 20-летний футболист отказался продлевать контракт с клубом на предложенным условиях и на следующий день был переведен в «Краснодар-2».

Сегодня южане объявили, что заключили новый договор с форвардом. При этом сам он спустя некоторое время опроверг эту информацию.

В этом сезоне Игнатьев провел за «Краснодар» 21 матч, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.