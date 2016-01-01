Уткин: «В момент подписания контракта с «Краснодаром» Игнатьева не представлял никакой агент»

Комментатор и журналист Василий Уткин поделился мыслями насчет подписания «Краснодаром» нового контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

Сегодня клуб объявил о продлении соглашения с 20-летним футболистом. Тем не менее, спустя некоторое время форвард опроверг этот факт.

«Иван Игнатьев подписал новый контракт с Краснодаром. Это отличная новость.

Подробностей нет, и это, скорее всего, означает, что Иван подписал тот контракт, который был ему изначально предложен.

Обсуждалось, что контракт: а) пятилетний и б) на самом деле маленький. И негативный вывод из этого делался – через пять лет эти деньги будут очень маленькими.

Не думаю, что этот вывод разумен. Для клуба весь смысл выдержать свою линию в истории с Иваном был в том, что он представитель первого поколения, выросшего в академии клуба. И за тем, как история разрешится, в академии следила тысяча глаз.

Совершенно очевидно, что, если эти глаза увидят, что к концу контракта Игнатьев получает все те же деньги, это будет столь же вредно для клуба, как и вариант, при котором жадные агенты навязали бы клубу свою волю.

Такой контракт означает, что клуб говорит игроку: верь нам. Будешь играть лучше – получишь больше. Игрок подписал контракт. Значит, поверил. Это позитивно.

Насколько мне известно, на момент подписания контракта Игнатьева не представлял никакой агент. Игнатьев отказывается от комментариев? Правильно делает», – написал Уткин в телеграме.