Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Уткин: «В момент подписания контракта с «Краснодаром» Игнатьева не представлял никакой агент»

    Комментатор и журналист Василий Уткин поделился мыслями насчет подписания «Краснодаром» нового контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

    Сегодня клуб объявил о продлении соглашения с 20-летним футболистом. Тем не менее, спустя некоторое время форвард опроверг этот факт.

    «Иван Игнатьев подписал новый контракт с Краснодаром. Это отличная новость.

    Подробностей нет, и это, скорее всего, означает, что Иван подписал тот контракт, который был ему изначально предложен.

    Обсуждалось, что контракт: а) пятилетний и б) на самом деле маленький. И негативный вывод из этого делался – через пять лет эти деньги будут очень маленькими.

    Не думаю, что этот вывод разумен. Для клуба весь смысл выдержать свою линию в истории с Иваном был в том, что он представитель первого поколения, выросшего в академии клуба. И за тем, как история разрешится, в академии следила тысяча глаз.

    Совершенно очевидно, что, если эти глаза увидят, что к концу контракта Игнатьев получает все те же деньги, это будет столь же вредно для клуба, как и вариант, при котором жадные агенты навязали бы клубу свою волю.

    Такой контракт означает, что клуб говорит игроку: верь нам. Будешь играть лучше – получишь больше. Игрок подписал контракт. Значит, поверил. Это позитивно.

    Насколько мне известно, на момент подписания контракта Игнатьева не представлял никакой агент. Игнатьев отказывается от комментариев? Правильно делает», – написал Уткин в телеграме.

    • В начале Игнатьев отказался продлевать соглашение с «Краснодаром» на предложенных условиях, а на следующий день был переведен во вторую команду.
    • В текущем сезоне нападающий провел за южан 21 матч, записав в свой актив шесть голов и одну результативную передачу.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:13
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +552

      ДВС 9 минут назад

      Т.е. Уткин намекает, что при подписании контракта, со стороны футболиста не было юридической поддержки, чтобы дать правовую оценку условий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8042

      vladimir-7 1 час назад

      Возможно Вася и прав, кстати, он может добыть закрытую информацию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1284

      giluxa1963 1 час назад

      а ты от куда все знаешь -свечку держал

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru