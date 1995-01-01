Месси и Суарес возобновили тренировки в общей группе «Барселоны»

Нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси вернулись к тренировкам в общей группе.
Сегодня футболисты приняли участие в утреннем занятии.
- Уругваец восстановился после растяжения правой лодыжки, полученного 17 марта в игре 28-го тура Примеры с «Бетисом» (4:1).
- Аргентинец, в свою очередь, избавился от проблем с мышцами паха, которые возникли у него в субботу после товарищеского матча за национальную команду против Венесуэлы (1:3).
- В субботу, 30 марта, «Барселона» примет «Эспаньол» в рамках 29-го тура чемпионата Испании.