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    Месси и Суарес возобновили тренировки в общей группе «Барселоны»

    Нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси вернулись к тренировкам в общей группе.

    Сегодня футболисты приняли участие в утреннем занятии.

    • Уругваец восстановился после растяжения правой лодыжки, полученного 17 марта в игре 28-го тура Примеры с «Бетисом» (4:1).
    • Аргентинец, в свою очередь, избавился от проблем с мышцами паха, которые возникли у него в субботу после товарищеского матча за национальную команду против Венесуэлы (1:3).
    • В субботу, 30 марта, «Барселона» примет «Эспаньол» в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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